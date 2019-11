Miljan Zekic pasa a la próxima ronda del torneo de Antalya tras vencer en los octavos de final

Miljan Zekic, serbio, número 650 de la ATP, cumplió los pronósticos al vencer en los octavos de final del torneo de Antalya por 6-1 y 6-0 en cincuenta y cuatro minutos a Davide Albertoni, tenista italiano, número 1477 de la ATP. Con este resultado, Zekic consigue la plaza para los cuartos de final del torneo de Antalya.

El italiano no logró quebrar el saque ninguna vez, mientras que el tenista serbio lo logró 6 veces. Asimismo, el jugador serbio tuvo un 74% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y consiguió el 89% de los puntos al saque, mientras que la efectividad de su rival fue de un 67%, no cometió ninguna doble falta y consiguió el 38% de los puntos al saque.

El serbio se medirá en los cuartos de final con el ganador del partido entre el jugador croata Duje Ajdukovic y el tenista austriaco Gibril Diarra.

El torneo ITF Turquía F31 tiene lugar sobre tierra batida exterior y en él participan un total de 73 jugadores. Además, se lleva a cabo desde el 24 de noviembre al 1 de diciembre en Antalya.