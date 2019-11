Pelea a puñetazos en el entrenamiento del Hércules y el vestuario señala a Moha

La tensión que se respira en el Hércules por la grave crisis deportiva que atraviesa, y que provocó el monumental enfado de la afición tras perder 3-0 ante La Nucía, estalló en el entrenamiento de este miércoles.

En el mismo, desarrollado en el estadio José Rico Pérez, se vivió un momento de alta tensión cuando Moha Traoré y Benja Martínez se enzarzaron en una discusión que terminó en una pelea a puñetazo limpio.

El club alicantino, construido para buscar el ascenso, se encuentra en los puestos de descenso en el grupo III de Segunda división B y atraviesa uno de los peores momentos de su historia. La situación pasa factura a los jugadores hasta el punto de que el entrenador, Jesús Muñoz, dio varios toques de atención a sus pupilos.

Esto provocó el enfrentamiento entre Moha y Benja, que llegaron a las manos tuvieron que ser separados por sus compañeros.

Y después de La Nucía 3 - Hércules 0 pic.twitter.com/WCDsMI75GY — Fito (@fitogonzale) November 24, 2019

El técnico tomó medidas tras enfrentamiento a puñetazos entre ambos futbolistas y decidió su expulsión del campo y la suspensión de la sesión de trabajo.

Explicación de los capitanes

Este no es el primer roce de el extremo con sus compañeros y es el señalado por el incidente según medios locales. Tras el mismo, los capitanes Ismael Falcón, Diego Benito y Pablo Íñiguez ofrecieron una comparecencia para explicar el incidente y pedir disculpas en nombre de sus compañeros.

Además, enviaron un aviso a navegantes de cara a la delicada situación del equipo: "El que no quiera estar, que no esté, ya basta. Los que queremos sacar esto adelante estamos unidos y nos vamos a unir aún más, pero los que no... que se vayan", apuntó Íñiguez.

También señaló que "creíamos que habíamos tocado fondo en La Nucía, pero no, hemos tocado fondo hoy. Yo me voy muy jodido a casar por no haber podido entrenar, veníamos con la mente limpia para preparar el partido contra el Olot y no hemos podido hacerlo", finalizó.