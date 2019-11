La reflexión de Luis Enrique sobre la muerte: "Hay mucho tabú y mucho miedo y es importante acercarte a quien lo sufre"

Luis Enrique fue presentado este miércoles de nuevo como seleccionador nacional e hizo una reflexión sobre la muerte tras la pérdida de su hija Xana, de 9 años, el motivo que le llevó a abandonar el cargo en su día.

"En esto de la muerte hemos leído muchas cosas, sobre lo que es duelo y lo que significan estas situaciones, que por desgracia todos vamos a vivir, aunque no en el orden que nos ha tocado a nosotros", dijo.

"Es curioso que todos sabemos que vamos a perder seres queridos a lo largo de nuestra vida, pero hay muy poca información sobre esto, mucho tabú y mucho miedo y es una pena, porque es importante saber acercarse a gente que está pasando por ello", añadió el seleccionador.

"No hay una fórmula matemática para llevarlo, ni una regla, cada persona lo siente de una manera. Hay gente que prefiere no trabajar nunca más y gente que opta por trabajar al día siguiente. Quien quiere recordar a su ser querido cada día y quien no...Nosotros como familia estamos afrontándolo de manera natural y me siento orgulloso de la entereza y fortaleza de todos ellos", explicó Luis Enrique sobre la situación vivida por los suyos desde que perdieron a Xana el pasado 29 de agosto.