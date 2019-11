Yamasaki y Ochi ganaron a los tenistas Khabibulin y Delaney y estarán en los cuartos de final del torneo de Nonthaburi

Los jugadores japoneses Jumpei Yamasaki y Makoto Ochi, número 536 de la ATP y, número 1053 de la ATP respectivamente vencieron en los octavos de final del torneo de Nonthaburi en una hora y seis minutos por 6-3 y 6-3 al kazajo Timur Khabibulin y al australiano Jake Delaney, números 263 y 885 de la ATP. Con este resultado, seguiremos de cerca la trayectoria de los jugadores durante los cuartos de final del campeonato.

Los datos recogidos acerca del partido muestran que los ganadores lograron quebrar el saque a sus adversarios 3 veces, mientras que la pareja derrotada no consiguió romper el saque a sus contrincantes. Asimismo, Yamasaki y Ochi tuvieron un 69% de primer servicio, consiguiendo ganar el 73% de los puntos al saque, mientras que los datos de sus oponentes son de un 61% de efectividad y 57% de puntos obtenidos al saque. Para concluir, en el apartado de penalizaciones, los jugadores vencedores no cometieron ninguna doble falta y los jugadores de la pareja perdedora no hicieron ninguna doble falta.

Durante los cuartos de final, los vencedores se medirán contra los japoneses Kento Takeuchi y Naoki Nakagawa.

El torneo de Nonthaburi (ITF Thailand F5) tiene lugar entre el 26 y el 30 de noviembre sobre pista dura exterior. Durante esta competición se enfrentan un total de 16 parejas.