Bastián Malla consigue la plaza de los octavos de final a costa del tenista Marco Brugnerotto

Bastián Malla, chileno, número 502 de la ATP y cabeza de serie número 4, cumplió los pronósticos al vencer por 6-1 y 6-0 en una hora a Marco Brugnerotto, tenista italiano, número 899 de la ATP, en los dieciseisavos de final del torneo de Telde. Tras este resultado, el tenista chileno se hace con la plaza para los octavos de final del torneo de Telde.

Brugnerotto no logró quebrar el saque ninguna vez, mientras que Malla, por su parte, lo hizo en 6 ocasiones. Además, el chileno tuvo un 100% de primer servicio y no cometió ninguna doble falta, consiguiendo ganar el 72% de los puntos al saque, mientras que la efectividad de su oponente fue de un 100%, no cometió ninguna doble falta y consiguió el 30% de los puntos al saque.

En los octavos de final el tenista chileno se enfrentará con el jugador belga Benjamin Dhoe, número 715.

El torneo de Telde (ITF Spain F31) tiene lugar entre el 24 y el 30 de noviembre sobre tierra batida al aire libre. En el campeonato participan un total de 56 jugadores.