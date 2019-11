Una lesión por una aparatosa caída no frena a Márquez en los test de Jerez

Marc Márquez dio el susto de la jornada en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, al irse al suelo en la primera jornada de entrenamientos de MotoGP. El séxtuple y vigente campeón del mundo de la categoría reina sufrió una aparatosa caída que le provocó una desviación en el hombro derecho.

Márquez perdió el control de la moto al trazar la curva Jorge Lorenzo, pero él mismo se recolocó el hombro antes de dirigirse al hospital del circuito.

La organización comunicó que el piloto se encontraba en condiciones de volver a la pista, por lo que Márquez prosiguió con los test que continúan este martes.

Márquez tereminó sexto una sesión dominada por Maverick Viñales, que completó la mejor vuelta al marcar un registro de 1:37.131 en el giro más rápido de los 68 que dio al trazado.

🚨 El susto del día #JerezTest 🇪🇸 La dura caída de @marcmarquez93 en la curva Jorge Lorenzo que le obligó a pasar por la clínica 🚑



El campeón del mundo se hizo daño en su hombro derecho, aunque fue declarado OK para volver a pista #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/lsbSu9RbUU — DAZN España (@DAZN_ES) November 25, 2019

"He seguido con dolor"

El propio Márquez compareció a la conclusión de la jornada para aclarar que "no ha sido fuerte", aunque "he seguido entrenando todo el día con algo de dolor".

"El día ha ido bastante bien aparte del sustito del mediodía, en la última curva. No ha sido fuerte pero he llegado a la grava no bien posicionado", afirmó con su habitual sonrisa.

El piloto reconoció que "no creo que se haya luxado completamente el hombro pero me lo he subluxado".

Las pruebas no tardaron en confirmar que podía continuar, por lo que volvió a subirse a la moto: "Me he hecho una radiografía por seguridad, he visto que estaba todo bien, los doctores me han dado el 'OK' y he seguido entrenando todo el día con algo de dolor".

🗣 @marcmarquez93: "La caída no ha sido fuerte, pero he llegado a la grava mal posicionado. Me he subluxado el hombro, pero está todo bien" #JerezTest 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/ZGLB4ppU6D — DAZN España (@DAZN_ES) November 25, 2019

Márquez ha aguantado hasta el final porque "es importante probar todas las nuevas piezas para coger información y que HRC continúe trabajando todo el invierno para seguir mejorando".

Box con su hermano

Por otra parte, Álex Márquez, nuevo campeón del mundo de Moto2 y recién ascendido a MotoGP para competir en el mismo equipo que Marc, continúa con su fase de adaptación a la moto y a la categoría.

Álex compartió box con su hermano y terminó firmando el decimoséptimo mejor tiempo, con un crono de 1:39.413.