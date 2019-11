Rubiales se plantea denunciar a RTVE por no querer emitir la Supercopa

Luis Rubiales ha enviado una carta a la presidenta de RTVE, Rosa María Mateo, en la que exige una rectificación pública por negarse a pujar por los derechos televisivos de la Supercopa de España que se celebrará en Arabia Saudí.

El enfado de Rubiales viene dado porque el principal medio público de España no quiera emitir la Supercopa por la situación que vive el país árabe, donde se vulneran constantemente los derechos humanos. "Lo que no podemos entender es que en pleno período de presentación de oferta en un tender obligatorio por la ley, RTVE haga público no solo que no se presenta, sino que además lo fundamente en razones esencialmente políticas que nada tienen que ver con una cuestión estrictamente comercial o económica", apunta Rubiales en la carta.

Además, acusa a RTVE de distorsionar la presentación de ofertas televisivas por la Supercopa, alegando que "pone en situación de enfrentamiento político a las otras cadenas de televisión que pudieran ofertar. De hecho, algunas otras cadenas ya se han manifestado, arrastrados sin duda por su actuación irresponsable".

"La RFEF ejercitará cuantas acciones legales sean precisas para resarcir los daños y perjuicios causados"

Además, amenaza con llevar al ente público a los tribunales si no hay una rectificación inmediata y un cambio de actitud con respecto a no participar en la puja por la emisión de la Supercopa. "La RFEF ejercitará cuantas acciones legales sean precisas para resarcir los daños y perjuicios causados y que se causen en el futuro como consecuencia de vuestra actuación ilegítima y contraria a las leyes del mercado", concluye la carta.