Cristiano Ronaldo, algo más que una mala racha a prueba ante el Atlético

Cristiano Ronaldo no atraviesa su mejor momento en la Juventus de Turín. El astro luso vive una pequeña crisis dentro del club, con polémicas con el entrenador en el centro del huracán. Cristiano no está nada de acuerdo con Maurizio Sarri, que ya le ha dejado fuera en tres partidos esta temporada y le ha cambiado en otros dos. El resultado ha sido un bagaje escaso para una figura goleadora como él: sólo 6 goles.

Ronaldo ha sustituido tantas veces como la temporada pasada, dos, un dato que choca con su empecinamiento por jugarlo todo. Aún en noviembre, los minutos que ha tenido chocan de manera frontal con su intención de ser un protagonista absoluto siempre Su sonora marcha antes del final del partido ante el AC Milan ha reforzado la idea de la mala relación que tiene con Sarri, que además le dejó sin convocar en el último partido, contra el Atalanta.

"No hay ningún problema con él. Es normal que un jugador se enfade cuando es sustituido. Hay que permitir que tenga sus cinco minutos de mosqueo. Estaría más preocupado si no se enfadase" sentenció Sarri, tras la marcha de Cristiano antes de tiempo en el partido contra el AC Milan.

"En las últimas tres semanas vengo jugando condicionado. No me gusta ser sustituido, pero vengo jugando condicionado e intenté ayudar a la Juve. Entiendo los cambios, no estaba bien" declaró Cristiano tras los últimos sucesos vividos en su club.

Los goles, ese factor diferencial que le separaba de los demás jugadores, tampoco están muy presentes en el día a día de Cristiano. Sus cifras distan mucho de lo que se esperaba de él: tan solo 34 goles en 54 partidos desde que llegó, que no son pocos, pero tampoco suficientes.

Las comparaciones con su mejor versión también son significativas. El crack portugués, durante su última temporada en el Real Madrid, anotó 44 goles en 44 partidos y en la Juventus 34 tantos en 54 encuentros en algo más de una temporada. Es decir, un gol por partido en el club de Chamartín frente a 'tan solo' 0,59 de promedio en su actual equipo. Casi la mitad en el club italiano. Cifras que dejan entrever su bajada de rendimiento en este aspecto.

Más sangrante es la comparativa en su competición fetiche, la Champions League, donde es máximo goleador. Tan solo ha conseguido perforar la portería rival en 7 ocasiones con la Juve por las 15 conseguidas en su última temporada como merengue. De nuevo, la mitad de goles en los mismo partidos en la Juventus. Esta temporada solo ha visto portería en un partido de la competición reina, contra el Bayer Leverkusen.

Cristiano Ronaldo buscará redimirse este martes en su partido de Champions League contra el Atlético de Madrid, club al que le ha marcado 25 goles. Un encuentro que reúne los ingredientes necesarios para conseguirlo: uno de sus rivales favoritos y su competición preferida.