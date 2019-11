Hazard: "Si puedo ayudar a que Mbappé venga al Real Madrid, lo intentaré"

Eden Hazard concedió una entrevista al medio 'Le Parisien' en el que repasa varios aspectos del fútbol francés. El belga, incluso, se atreve a mojarse con el futuro de Mbappé, estrella del PSG con la que el club blanco sueña:

"Creo que en pocos años, seguramente, será el mejor jugador del mundo. Y si continúa así, Kylian será uno de los mejores jugadores de la historia. Si mañana puedo ayudar a traer a Kylian al Real Madrid, lo intentaré", confiesa Hazard, aunque añade "no soy yo quien decide y tampoco me van a pedir mi opinión".

En cuanto a la situación de uno de sus compañeros franceses en el Real Madrid, Karim Benzema, que recientemente ha vuelto a quejarse de su ausencia en la Selección, Hazard es claro: "No es normal que no se llame a Karim. Y no digo eso para complacerlo porque sea mi compañero. Karim es el mejor delantero actual: anota, juega en el mejor club del mundo", explica. "Como belga, prefiero que no juegue", añade, alabando a su compañero madridista.

Sobre el Balón de Oro, el jugador del Real Madrid se basa en criterios de títulos y lo tiene claro: "Se lo daría a alguien del Liverpool. Mané, Salah o Van Dijk se lo merecen", sentencia.