Triunfo de la Deportiva Minera por 2-0 frente al Plus Ultra

El Plus Ultra no pudo vencer a la Deportiva Minera, que ganó 2-0 durante el partido disputado este domingo en el Coliseum Minero Angel Celdran. Tras el resultado obtenido, el conjunto bealense es décimo al finalizar el partido, mientras que el Plus Ultra es vigésimo.

Durante la primera mitad no hubo goles por parte de ninguno de los jugadores de cada equipo, por lo que el resultado se mantuvo 0-0 durante los 45 primeros minutos.

La segunda parte del duelo comenzó de cara para la Deportiva Minera, que estrenó el marcador a través de un gol de Colina al poco de empezar el partido, concretamente en el minuto 50. Otra vez marcó el equipo bealense, que se distanció por medio de un tanto de Rossetto en el minuto 79, concluyendo el enfrentamiento con un resultado definitivo de 2-0.

Con esta victoria, la Deportiva Minera asciende hasta los 16 puntos y se coloca en el décimo puesto de la clasificación. Por su parte, el Plus Ultra se mantiene con seis puntos, en plaza de descenso directo de categoría, con los que llegaba a esta decimocuarta jornada de la competición.

La siguiente jornada enfrentará a la Deportiva Minera con el Mar Menor. Por su parte, el Plus Ultra se medirá ante el Ciudad de Murcia.