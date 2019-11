Desplante de Neymar al PSG: va directo al vestuario tras ser sustituido

No fue la vuelta soñada. Neymar Junior volvió a jugar un encuentro con el PSG seis semanas después de lesionarse y, además de pasar desapercibido en el juego de su equipo, dejó un desplante a su entrenador.

Neymar fue titular en la victoria por 2-0 ante el Lille pero fue sustituido a la hora de juego, algo que no le gustó. Por ello, se marchó directamente al vestuario sin pasar por el banquillo para saludar a sus compañeros o ver el final del encuentro.

La reaparición del brasileño ya trajo cola desde la previa, cuando el entrenador Thomas Tuchel le dio un palo por el viaje express del futbolista para ver la Copa Davis en Madrid, invitado por su amigo y excompañero Gerard Piqué. "¿Qué puedo hacer? No soy su padre o la policía. ¿Si me gusta este vuelo? No, para nada", manifestó el alemán.

El desplante de Neymar se produjo en el minuto 64 de partido, cuando el brasileño vio su dorsal en la tablilla del cuarto árbitro y enfiló el camino hacia la línea de banda mientras escuchaba música de viento proveniente de los aficionados de su propio equipo.

Pese a que abrazó a Kylian Mbappé, jugador que entraba en su lugar, se fue directo al vestuario, algo que enfadó aún más a los hinchas parisinos.

Preguntado por ello en la rueda de prensa posterior al partido, Tuchel justificó que Neymar fue sustituido porque "le faltaba ritmo" y aseguró que no se percató del incidente del brasileño, por lo que analizarán el caso "internamente".