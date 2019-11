El excompañero de Alonso en McLaren 'raja' sobre él: "Tenía todo el poder"

Stoffel Vandoorne no guarda buen recuerdo de su etapa con Alonso en McLaren. El que fuera el último compañero de Fernando en la Fórmula 1, le ha dedicado unas palabras al piloto español y a la escudería en las que muestra su enfado en el tiempo que compartieron escudería.

"Alonso siempre conseguía lo que quería"



"El equipo le dio todo el apoyo y el poder (a Alonso). Nunca terminé delante de Alonso, pero de todos los compañeros de equipo que he tenido, es del que más cerca he estado, a veces incluso justo detrás de él. McLaren nunca me dijo que no terminara delante de él, pero me pidieron en carrera que le dejara pasar. Casi siempre hacían eso", ha revelado en una entrevista para 'Sport Voetbalmagazine'.

El piloto belga confiesa que la preferencia de McLaren era constantemente favorecer a Alonso y que la escudería estaba al servicio del español. "Nunca tuve problemas con él, pero siempre conseguía lo que quería. Siempre hubo dos o tres personas bien ubicadas en el equipo que se aseguraron de que todo saliera como Fernando quería que fuera", apuntó.

La hipocresía de la Fórmula 1

Además quiso cargar contra la F1 como institución, de la que asegura que "es un mundo un poco falso". "Todos se llevan bien, pero cada uno defiende sus intereses. En la Fórmula E o en el WEC la competición es más pura. Vas ahí para correr, no hay política", concluyó.