Previa del partido: el Olot recibe al At. Levante en la decimocuarta jornada

El próximo domingo a las 17:00 se disputará el encuentro de la decimocuarta jornada de la Segunda División B, en el cual veremos disputarse la victoria al Olot y al At. Levante en el Camp Municipal d'Olot.

El Olot encara el partido de la decimocuarta jornada con la intención de sumar más puntos a su clasificación tras lograr un empate contra el Villarreal B en su último encuentro.

En el lado de los visitantes, el At. Levante se hizo con la victoria frente a la CF La Nucía durante su último encuentro de la competición (3-1), con goles de Ontiveros y Monterde.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, el Olot ha conseguido unas cifras de tres victorias, una derrota y dos empates en seis partidos jugados como local, unos valores que pueden parecer esperanzadores para el At. Levante, pues evidencian cierta debilidad de los locales en los encuentros que tienen lugar en el Camp Municipal d'Olot. A domicilio, el At. Levante tiene un balance de cuatro derrotas y dos empates en seis encuentros que ha jugado hasta ahora.

Fijándonos en las estadísticas de los encuentros anteriores entre ambos equipos en la Segunda División B, podemos ver que el At. Levante ha ganado dos veces al Olot, mientras que éste no lo ha hecho en ninguna ocasión; adicionalmente, el partido restante acabó en empate. Asimismo, los visitantes acumulan tres partidos seguidos invictos en el feudo del Olot. La última vez que se enfrentaron el Olot y el At. Levante en esta competición fue en enero de 2019 y el encuentro concluyó con un marcador de 1-0 para el At. Levante.

Analizando su posición en la tabla clasificatoria de la Segunda División B, vemos que los locales se sitúan por delante con una ventaja de tres puntos con respecto al Olot. El equipo de Raúl Garrido se sitúa en el décimo puesto con 18 puntos en el casillero. Por su parte, el equipo visitante cuenta con 15 puntos y ocupa el decimocuarto puesto en la competición.