Previa del partido: el As Pontes recibe al Rápido de Bouzas en la decimocuarta jornada

El próximo domingo a las 17:00 se disputará el encuentro de la decimocuarta jornada de la Tercera División, en el cual veremos disputarse la victoria al As Pontes y al Rápido de Bouzas en el O Poboado.

El As Pontes encara con ganas de recuperar puntos en el partido correspondiente a la decimocuarta jornada después de perder el último encuentro frente al Deportivo Fabril por un marcador de 2-1.

En el lado de los visitantes, el Rápido de Bouzas logró un empate a dos frente al CD Estradense, sumando un punto en el último partido disputado de la competición.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, el As Pontes tiene un balance de una victoria, tres derrotas y dos empates en seis partidos jugados en su estadio, unas cifras que manifiestan la debilidad del equipo en los partidos en casa y que a su vez brindan esperanzas a los visitantes. En el papel de visitante, el Rápido de Bouzas tiene un balance de una victoria y cinco derrotas en seis encuentros que ha jugado hasta ahora.

Con respecto a los anteriores partidos de la Tercera División entre ambos equipos en este estadio, el As Pontes ha ganado cuatro veces al Rápido de Bouzas, mientras que éste lo ha hecho en una ocasión, y los cinco partidos restantes acabaron con un empate. A su vez, el equipo visitante acumula tres encuentros seguidos sin perder a domicilio frente al As Pontes. El último partido que disputaron el As Pontes y el Rápido de Bouzas en este torneo tuvo lugar en abril de 2017 y finalizó con un resultado de 2-0 a favor del Rápido de Bouzas.

Tanto los locales como los visitantes cuentan con los mismos puntos en la clasificación de la Tercera División (10 puntos), por lo que este encuentro podría ayudar a decantar la clasificación por un nuevo clasificado. El As Pontes se sitúa en decimonovena posición mientras que, por su parte, el Rápido de Bouzas es vigésimo a esperas del próximo partido.