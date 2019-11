Así será la planificación deportiva del FC Barcelona para 2020

Pese a que apenas estamos en el mes de noviembre, el FC Barcelona ya ha detectado diferentes problemas y carencias en la plantilla culé. Bartomeu y la dirección deportiva azulgrana ya trabajan de cara a la próxima temporada para reforzar el equipo, y han puesto la mira en tres posiciones en particular que deben reforzar.

Lateral derecho consolidado

Pese a las buenas actuaciones de Semedo, la dirección técnica considera que se necesita un lateral derecho indiscutible, al igual que lo es Jordi Alba en el flanco opuesto. El portugués no termina de dar el salto, las carencias defensivas de Sergi Roberto son latentes y a Wagué le falta cocción.

Joshua Kimmich es el nombre que más gusta en Barcelona por su manejo de balón y su proyección. Los problemas, el precio y las reticencias del Bayern a venderle. Una opción más viable es Klostermann, del RB Leipzig, que es una de las estrellas emergentes de la Bundesliga.

Central heredero de Piqué

La historia de nunca acabar en el Barcelona. Si desde su retirada se ha buscado un relevo de garantías a Puyol, la dirección técnica ya está planteando la transición de Piquéen el Barcelona. Todibo no termina de progresar y podría salir más pronto que tarde., y Umtiti genera muchas dudas con sus problemas físicos.

Dos opciones salen a la palestra para reforzar esta posición: Nikola Milenkovic y Andreas Christensen. El primero es un central de 22 años y 1,95 m de altura, fijo en la defensa de la Fiorentina y Serbia que además puede jugar en el lateral. Christensen es un nombre que ya ha sonado para el Barcelona. El del Chelsea ha jugado solo ocho partidos esta temporada y en el Camp Nou podría encontrar los minutos que necesita para su desarrollo futbolístico.

Sin embargo, desde la directiva también consideran subir a Ronald Araujo del segundo equipo, además de acometer el fichaje de otro central de rendimiento inmediato.

Delantero killer para suceder a Suárez

Otra de las posiciones que lleva sonando mucho para reforzar en el Barcelona. Y no es que se necesite un delantero mejor que Luis Suárez, pero sí uno que le de descanso y, a futuro, sea el 9 del Barça.

lautaro martínez 22 de agosto de 1997, Bahía Blanca, Argentina Partidos jugados: 16 (12 Serie A, 4 UCL)

​Goles: 8 (5 Serie A, 3 UCL)

El futbolista que más se acerca a estos requisitos es Lautaro Martínez, el '10' del Inter que es la nueva sensación del fútbol europeo. Un delantero de un perfil similar a Agüero, potente y con mucho remate. Esta temporada ya le ha marcado a la Juventus, Borussia y al propio Barça. Y como gran baza, se entiende de maravilla con Messi, como han demostrado con Argentina. Otros nombres que surgen son los de Mbappé -como heredero de Messi-, Harry Kane o Rashford, pero son operaciones menos viables.

No obstante, el delantero de la Premier que según las últimas informaciones se acerca al Barcelona es Pierre-Emerick Aubameyang. El gabonés no está contento en un Arsenal que no juega Champions y ha rechazado una oferta de renovación de los londinenses, seguramente a la espera del Barça.

Neymar

Punto y aparte para el brasileño. La estrella del PSGsigue ansioso por volver al Barcelona pero su llegada es muy difícil de encajar, deportiva y económicamente. Abidal confirmó que "es una opción clara" pero no prioritaria, y lo más probable es que dependa de cómo va el capítulo de salidas. Por ahora, 'Ney' sigue en guerra con el PSG para salir del club y el Barcelona haciendo cábalas para ver cómo encajar al '10'.

Opciones alternativas

Otros jugadores como Fabián o Willian están a la espera de cómo se da el capítulo de salidas en el Camp Nou. Tanto los extremos como el centro del campo son posiciones en las que Valverde tiene alternativas y los refuerzos en esas posiciones están condicionadas por las ventas que haga el club.