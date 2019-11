Hazard se sincera: "Cuando estoy de vacaciones, estoy de vacaciones y suelo coger peso rápido"

Eden Hazardprogresa en su adaptación al Real Madrid y ha aprovechado el parón de selecciones para sincerarse en una entrevista a L'Equipe. El atacante belga revela cómo se gestó su fichaje por el conjunto madridista y repasa sus primeros meses en la capital de España.

"Podría haber firmado antes. Cuando estaba en el Lille, ya existía esa posibilidad. Pero quería probar Inglaterra. Era más fácil que España. Sólo tenía 21 años. Los contactos comenzaron hace dos o tres años cuando me lesioné con la selección”, revela Hazard, quien no oculta que “después del Mundial 2018, quería venir pero el Chelsea se negó y no quería dejar al Chelsea de malas maneras. Siempre he estado bien con todos mis clubes".

Hazard confiesa que cumplió “un sueño” al fichar por el Real Madrid porque “de pequeño siempre era el club que apoyaba. Zidane era mi ídolo. El estadio, cuando lo veía en la televisión, era mágico. La camiseta blanca, impecable…”.

También habla de su primer contacto con el entrenador del club blanco, en la Euro de Francia 2016: “Él me dijo: 'Sería bueno que vinieras'. Y cuando Zidane te llama, ¡es serio!".

En la entrevista Hazard reconoce que “los primeros dos o tres meses en el Real Madrid no fueron como yo quería” y asegura que contó con el apoyo de Zidane “Me dijo que mantuviera la calma. 'Sé feliz', repetía. Él va directo al grano. Quiere a sus jugadores. Sientes que el grupo está feliz de que él sea el entrenador. Incluso los que no juegan. Aquí es donde ves que él entiende lo que sienten los jugadores, porque él lo ha sido".

"No lo esconderé. Cuando estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. De lo contrario, nunca tendría vacaciones"

También admite que llegó pasado de peso al comienzo de la pretemporada pero considera que es algo habitual cuando un deportista desconecta en sus vacaciones.

EDEN HAZARD Partidos con el Real Madrid: 11



Goles: 1

"Es verdad. No lo esconderé. Cuando estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. De lo contrario, nunca tendría vacaciones. Soy un tipo de persona que coge peso rápido y luego lo pierde rápido. Cuando tenía 18 años, en el Lille, pesaba 72 ó 73 kilos. Después, al aumentar la masa muscular, llegué a los 75 kilos. Este verano pesaba 80 kilos. Pero perdí todo en diez días".

Su progresión le hace estar “satisfecho” con su rendimiento durante el último mes y considera que “lo único que está mal son las estadísticas".