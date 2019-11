Ni Koke el del Atlético, ni Koke el portero: Sergio 'Koke' Contreras, ex del Málaga, detenido por narcotráfico

Nooo @txiskov no me cabrea... Estoy como una puta moto! Me subo por las paredes por la incompetencia de quien haya sido el autor, su jefe, el que le corrige y hasta el que le paga! Lamentable el equipo de información de @lavozdegalicia muchas gracias @Txiskov por tu aviso. https://t.co/M95Xs1tDm2