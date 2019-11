Robert Moreno ya ha recibido "cantidad de proyectos" para entrenar

Robert Moreno se ha tomado su convulsa destitución como seleccionador con relativa filosofía. El entrenador catalán mantiene la sonrisa, en parte, por las muestras de cariño y apoyo que ha recibido, tanto de aficionados como de gente del fútbol. Incluso le han llamado, pese a que no han pasado ni 72 horas desde su salida de la RFEF, para que entrene a algún equipo.

Lo ha confesado él mismo a TVE, que ha sido uno de los medios que ha acudido a su domicilio para preguntarle por sus sensaciones tras haber salido de la Selección.

"Yo soy profesional del fútbol, me interesa el fútbol y es lo que voy a tratar de hacer a partir de ahora. Empezar a valorar la cantidad de proyectos que me están llegando. Es increíble la cantidad de llamadas que estamos teniendo. Me alegra. Es señal de que el trabajo se ha hecho bien, como ponía en el comunicado, y han valorado mi trabajo", señaló.

Las ganas que tiene de trabajar se deben a que se siente "rebosante" de energía, y si tiene que irse de España para entrenar, lo hará. "Lo que haga falta", ha asegurado, contundente.

Uno de los hándicaps que tiene Robert Moreno a partir de ahora es, irónicamente, su falta de experiencia. Aunque ha sido seleccionador español en nueve partidos (tres como sustituto interino de Luis Enrique y seis ya confirmado), no ha entrenado a ningún equipo de ninguna categoría profesional. Su rol en los banquillos siempre ha sido de segundo, tanto de 'Lucho' como de Juan Carlos Unzué, que va a ser precisamente su sustituto en el staff del asturiano.