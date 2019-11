José Calderón: “¿Infravalorado? El tiempo te pone en tu sitio en lo deportivo, no me preocupa”

El adiós de José Manuel Calderón no es una cualquiera sino el de uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto español. Tras 14 años de exitosa carrera en la NBA y un sinfín de medallas con la selección, el extremeño lo deja por un motivo: dedicarse a su familia. Tener tiempo para sus tres hijos y disfrutar de ellos es el motivo principal de su retirada.

Han pasado ya un par de semanas desde su retirada. ¿Cómo lleva saber que ya no jugarás más al baloncesto de manera profesional?

Lo llevo muy bien, es algo que no me ha pillado por sorpresa. Estoy muy tranquilo, es algo que venía reparando mucho tiempo, es algo natural.

¿A qué esperaba para hacerlo oficial? ¿Si hubiera llegado una buena oferta le hubiera apetecido seguir?

El mercado de la NBA sigue abierto y hasta unos días antes habíamos hablado con un par de equipos para firmar. Pero yo no quería jugar por jugar, poniéndolo todo sobre la balanza estar en un equipo en reconstrucción en el que no vas a ser demasiado importante en la pista y sí lo vas a ser fuera, pero vas a entrenar y a viajar lo mismo. Sidigo sí probablemente en diciembre eche mucho de menos a mis hijos y podría hacer otras cosas. Estaba entrenando hasta hace poco para jugar en la NBA, estaba alargando todo para dar el siguiente paso y hemos decidido quedarnos.

¿Y volver a Europa? ¿Valoró esa opción? Aquí sí hubiera tenido un rol importante.

No, para nada, eso es una cosa que tenía muy clara desde el principio. Es el turno de mi familia, de disfrutar con ellos y de ellos, y estar aquí es una oportunidad única para mis hijos. Volver a Europa sería empezar de nuevo con viajes, entrenar, jugar. Quiero que mis hijos sigan aprendiendo inglés, que sean bilingues cuando vuelvan a España, o quizás que consigan la nacionalidad en un futuro. Es su turno, el turno de disfrutar para ellos. Si iba a Europa de nuevo todo iba a depender de mí.

¿Ha llegado a tener opciones de volver de todos modos? ¿Quizás tu ex el Baskonia o el Real Madrid?

Sí, ha habido contactos durante todos estos años, todo el mundo pregunta ‘¿cuál es la situación de Jose?’. Pero nosotros no hemos cambiado nuestro discurso, este verano tampoco. Que cuando lo dejara aquí lo iba a dejar, que era por mi familia. Deportivamente sí que me hubiera gustado porque me vine muy joven y no tuve ocasión de disfrutar lo suficiente de la liga española y la europea, pero yo tenía muy claro. Es lo que me apetece hacer, disfrutar de mis hijos.

Repasando su trayectoria, es sin duda uno de los mejores jugadores de la historia de España. ¿Cree que quizás ha estado infravalorado? ¿Igual la carrera de Pau y el brillo también de Navarro han hecho que no se le reconozca lo suficiente?

Es algo que siempre he dicho, estoy muy tranquilo. Siempre he dado todo por mi equipo, lo más importante no ha sido mi rendimiento. Habrá a quien le encante y quien me odie. He tenido la suerte de jugar con jugadores increíbles y el tiempo te pone en tu sitio en lo deportivo. No es algo que me haya preocupado demasiado.

Lo que logró su generación era inimaginable. Y cuando parecía que se apagaba esa llama de la selección, se gana un Mundial. ¿Cómo lo vio?

Lo he vivido como un aficionado más, disfrutando muchísimo. Es increíble que podamos seguir a este nivel tantos años. Hemos creado una familia en la que da igual quien esté o no esté, es la forma de jugar, de representar a nuestro país, de poner nuestros egos a un lado. Es lo que nos hace ser importantes y saber competir, que es la parte difícil.

El relevo sin embargo se antoja complicado. ¿Cómo ve el futuro del jugador español en la NBA?

Lo veo al revés, es que la NBA no es tan fácil. Por televisión, por redes, llegas más y al tenerlo tan cercano parece que todo el mundo tiene que jugar bien. En la NBA no es fácil encontrar tu rol, tu hueco, eso es lo difícil. El relevo está. Marc y Ricky están consolidados, pero los Hernángomez tienen capacidad para jugar en la NBA y es encontrar el hueco en el equipo adecuado. Esto da muchas vueltas. Seguro que dan ese paso.

Ha compartido vestuario con mitos como LeBron, Carmelo, Bosh. Tendrá más de una anécdota inolvidable con alguno de ellos.

Miles de ellas, es dificil elegir una, convivimos tantos momentos… Pero sí recuerdo cuando nadie me entendía al principio, mi ingles era muy bajo y había que poner señales a las jugadas para que la gente me entendiera en la cancha. También cuando Bosh o DeRozan vinieron a Villanueva de la Serena, a Extremadura, a mi campus.

No sé si se le quedó una pequeña espinita por no haber ganado un anillo, porque no estuviste cerca. Cuando casi ficha por los Warriors, esas finales con los Cavs...

Sí, lo que pasa es que da la sensación de que valen los títulos. Es verdad que el haber ganado con la selección me ha ayudado a seguir compitiendo aquí por intentar ganar el anillo. He estado muy cerca y ha sido muy especial. Es una espinita pero me quedo con que lo he dado todo y vivir esa experiencia de unas Finales de la NBA es algo alucinante.

Ahora se dedicará a la asociación de jugadores de la NBA. ¿En qué va a consistir su labor?

Cuando me contacta Michelle Roberts, la directora ejecutiva, no tenían a nadie con los jugadores, en el día a día. Este puesto no existía y quería que fuera el primero de cara a un futuro. También es una oportunidad de estar conectado con el baloncesto, seguir charlando con jugadores, entrenadores, general managers. Y estar en las reuniones importantes y aprender en operaciones de baloncesto, fundación, finanzas o competición. Conocer el otro lado del baloncesto. Y claro, a una parada de metro de casa. Era justo lo que estaba buscando, este trabajo me lo da todo.

¿Nunca ha valorado ser entrenador? Un jugador con sus conocimientos parece que tiene madera...

No, es que hay un problema, es mucho tiempo. Y yo busco todo lo contrario, el estar tranquilo, disfrutar con mi familia. De entrenador entras el primero, sales el último, viajas lo mismo y tienes que preparar partidos. Una de las cosas que más estoy disfrutando estos días es la de no tener esa presión, poder relajarme, estar tranquilo, disfrutar otras cosas y con otros retos diferentes.