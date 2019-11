El palo de Tuchel a Neymar por ir a la Davis: "No me gustó, pero no soy su padre ni la policía"

Neymar es una de las estrellas que se ha dejado ver por la Caja Mágica de Madrid, invitado por Piqué, para acudir a la nueva Copa Davis. Lo hizo el pasado martes, en el triunfal debut de España ante Rusia, en el tramo final de su recuperación tras semanas lesionado.

Neymar reaparecerá este sábado con el PSG en el partido ante el Lille, a sólo cinco días de visitar el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid en Champions.

Una escapada al tenis que a Thomas Tuchel, el técnico del conjunto parisino, no le ha hecho mucha gracia: "¿Qué puedo hacer? No soy su padre, no soy la policía, solo soy el entrenador. Él lo hizo bien ayer (por el miércoles), después del viaje. Como entrenador no me gusta, obviamente no", explicó el alemán.

Aunque, dado que Neymar regresó a tiempo para entrenar y estaba en buenas condiciones, quiso quitarle importancia: "Ha sido muy profesional en las dos últimas semanas, ha trabajado más que el resto de jugadores. Ha entrenado con el grupo, ha entrenado individualmente. Si todo va bien, podrá jugar ante el Lille, ya veremos si como titular o desde el banquillo".