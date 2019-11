Previa del partido: el Brighton and Hove Albion recibe al Leicester en la decimotercera jornada

El próximo sábado a las 16:00 se jugará el partido de la decimotercera jornada de la Premier League, en el cual veremos disputarse la victoria al Brighton and Hove Albion y al Leicester en el Falmer.

El Brighton and Hove Albion encara con ilusión de recuperar sensaciones positivas en el encuentro que corresponde a la decimotercera jornada tras sufrir una derrota contra el Manchester United en el encuentro anterior por un resultado de 3-1.

En el lado de los visitantes, el Leicester venía de ganar sus dos últimos partidos por 2-0 y 0-2, el primero ante el Arsenal en su feudo y el segundo ante el Crystal Palace fuera de su campo.

En referencia a los resultados como local, el Brighton and Hove Albion ha ganado tres veces, ha perdido en una ocasión y ha empatado dos veces en seis partidos jugados hasta ahora, indicativo de que tendrá que esforzarse durante este partido si no quiere perder más puntos en su casa. En el papel de visitante, el Leicester ha vencido tres veces y ha sido derrotado en dos ocasiones en sus seis encuentros disputados.

Los datos sobre los encuentros en este estadio entre ambos equipos en la Premier League indican que el balance no puede estar más igualado: en sus últimos enfrentamientos ambos equipos han ganado tres veces y los otros tres encuentros disputados acabaron con un empate. A su vez, los visitantes no pierden en sus últimas dos visitas al estadio del Brighton and Hove Albion. El último enfrentamiento entre el Brighton and Hove Albion y el Leicester en este torneo se disputó en febrero de 2019 y acabó con un marcador de 2-1 a favor de los visitantes.

Analizando la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, podemos ver que los visitantes se sitúan por encima del Brighton and Hove Albion con una diferencia de 11 puntos. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el undécimo lugar con 15 puntos en la clasificación. Por su parte, los visitantes se sitúan en segunda posición con 26 puntos.