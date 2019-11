Cantona: "Las grandes democracias son, en cierto modo, dictaduras"

Eric Cantona pasó de ser uno de los futbolistas más polémicos a uno de los exdeportistas más comprometidos con los avances sociales. El exdelantero, conocido mundialmente por sus golazos y por propinar una patada voladora a un fan tras ser sustituido durante uno de sus partidos con el Manchester United, volvió a mostrar su preocupación y compromiso con las causas sociales y destacó la importancia del fútbol como motor para ayudar a los más desfavorecidos.

Cantona habló de “terrorismo económico” en una entrevista en The Guardian, donde afirma que “las grandes democracias van donde hay miles de años de tradiciones y culturas y quieren que vivan como quieren ellos. Tienen su propia visión. Para mí eso es una especie de terrorismo. Un terrorismo económico”.

Además, apuntó que “las grandes democracias internas son, en cierto modo, dictaduras porque quieren imponer su visión”. Matizó que “es solo mi opinión, pero creo que tenemos la suerte de tener diferentes culturas, miles de culturas. Es un problema económico, ¿no?. Parece que hoy no usamos la historia para entender lo que pasa mejor”.

Resurgir del fascismo

El exdelantero recordó que “en 1929 hubo una crisis y luego Italia y Alemania... y la guerra. Parece que hay una repetición. Mira lo que está sucediendo en el mundo, cómo ha crecido la extrema derecha. Espero que no, pero en algunos países ya es así. Es la misma historia, pero no nos importa: es como si la necesitáramos. Pon el contador a cero, comienza de nuevo. Millones de personas asesinadas, pero no importa. Económicamente estaremos en cero, empieza de nuevo ", lamentó.

Cantona también criticó el crecimiento de la extrema derecha en el mundo del fútbol: “Tienes jugadores que apoyan a la extrema derecha en Brasil. Ahora, cada vez más y más, tienes aficionados racistas en todo el mundo que usan el fútbol. Y lo dejamos".

Es por ello que pide a los jugadores que presten una mínima atención a estos aspectos que van más allá del juego y considera fundamentales para la convivencia social: "Le pedimos al futbolista que juegue bien, pero es importante que, incluso si no hablan, vigilen a la sociedad, lo que sucede a su alrededor”.

Para Cantona, “el fútbol es nuestra pasión desde que éramos niños, un sueño, y quizás algunos no tengan otro. Pero muchos futbolistas son curiosos. No creo que sea falta de inteligencia. ¿Quiénes somos para decir que somos más inteligentes que otros? ¿Y qué es la inteligencia? Para jugar al más alto nivel necesitas tener este tipo de inteligencia, que no es menos importante que la de un filósofo".