Kishigami y Aikawa logran clasificarse para los cuartos de final del torneo de Cancún

Las japonesas Utaka Kishigami y Mayuka Aikawa, número 1046 de la WTA y, número 1360 de la WTA respectivamente cumplieron las previsiones al vencer por 6-1 y 6-1 a la jugadora brasileña Jennifer Rosa Dourado Zimermman y a la jugadora australiana Ramona Mataruga en los octavos de final del torneo de Cancún. Con este resultado, seguiremos viendo a las vencedoras del partido en la siguiente fase del torneo de Cancún, los cuartos de final.

Los datos del partido reflejan que Kishigami y Aikawa, las vencedoras, lograron quebrar el saque a sus oponentes 5 veces, mientras que la pareja perdedora, en cambio, no logró romper el saque a sus contrincantes. Asimismo, Kishigami y Aikawa tuvieron un 81% de efectividad en el primer servicio y consiguieron el 76% de los puntos al saque, mientras que sus oponentes obtuvieron un 78% de efectividad y lograron ganar el 40% de los puntos al saque. Para concluir, en relación a las faltas, las ganadoras no cometieron ninguna doble falta y las jugadoras eliminadas no hicieron ninguna doble falta.

Kishigami y Aikawa jugarán en los cuartos de final contra las estadounidenses Vanessa Ong y Brooke Thompson.

El torneo ITF Mexico 29A se celebra sobre pista dura exterior y en él se enfrentan un total de 16 parejas. Asimismo, se desarrolla entre el 19 y el 23 de noviembre en Cancún.