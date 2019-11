El tenista Boris Fassbender consigue el puesto de los octavos de final a expensas de Adan Freire Da Silva

El jugador francés Boris Fassbender, número 1302 de la ATP, cumplió los pronósticos al ganar en los dieciseisavos de final del torneo de Sarreguemines por 6-3 y 6-2 en una hora y cinco minutos a Adan Freire Da Silva, tenista francés. Tras este resultado, seguiremos viendo al ganador del partido en la siguiente fase del torneo de Sarreguemines, los octavos de final.

Freire Da Silva no pudo romper el saque a su oponente ninguna vez, mientras que Fassbender lo consiguió 3 veces. Asimismo, Fassbender logró un 76% en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo el 86% de los puntos al saque, mientras que su rival obtuvo un 68% de efectividad, no hizo ninguna doble falta y consiguió ganar el 57% de los puntos al saque.

En los octavos de final, Fassbender se verá las caras contra el jugador británico Jan Choinski, número 278 y cabeza de serie número 1.

En el torneo de Sarreguemines (ITF France F22) participan 52 tenistas. Además, se lleva a cabo entre los días 17 y 24 de noviembre interior.