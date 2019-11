El tenista Rimpei Kawakami consigue clasificarse para los octavos de final del torneo de Monastir

Rimpei Kawakami, japonés, número 916 de la ATP, cumplió las previsiones al ganar por 6-1 y 6-0 en una hora y diecisiete minutos a Lorenzo Bocchi, tenista italiano, número 712 de la ATP y cabeza de serie número 8, en los dieciseisavos de final del torneo de Monastir. Tras este resultado, el ganador estará en los octavos de final del torneo de Monastir.

El jugador italiano no pudo romper el saque a su contrincante ninguna vez, mientras que el tenista japonés, por su parte, lo consiguió 5 veces. Asimismo, en el primer servicio Kawakami tuvo un 67% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y consiguió el 72% de los puntos al saque, mientras que su oponente obtuvo un 42% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y logró ganar el 40% de los puntos al saque.

En el torneo de Monastir (ITF Tunisia F49) se enfrentan 48 tenistas. Además, tiene lugar entre los días 17 y 24 de noviembre sobre pista dura al aire libre.