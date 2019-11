Victoria de New York Knicks ante Cleveland Cavaliers por 123-105

New York Knicks logró vencer en casa frente a Cleveland Cavaliers por 123-105 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los locales cayeron derrotados en casa contra Charlotte Hornets por 102-103, mientras que los visitantes también perdieron en casa con Philadelphia 76ers por 95-114, por lo que tras este resultado suman un total de cinco derrotas seguidas. New York Knicks, con este resultado, se queda fuera de los puestos de Play-off con cuatro partidos ganados de 14 disputados. Por su parte, también Cleveland Cavaliers, tras el partido, se queda eliminado de los puestos de Play-off con cuatro partidos ganados de 13 jugados.

Durante el primer cuarto el liderazgo estuvo en manos de los locales, de hecho, consiguieron un parcial de 12-2 durante el cuarto y alcanzaron una diferencia de 16 puntos (26-10) y terminó con un resultado de 32-20. Después, en el segundo cuarto el equipo local se distanció en el marcador, de hecho, el equipo consiguió otro parcial de 13-1 y tuvo una diferencia máxima de 21 puntos (60-39) durante el cuarto, que concluyó con un resultado parcial de 32-31. Tras esto, los rivales acumularon un total de 64-51 puntos antes del descanso.

Durante el tercer cuarto los jugadores de New York Knicks lograron distanciarse nuevamente en el marcador, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 10-2 y tuvieron una diferencia máxima de 25 puntos (90-65) y el cuarto acabó con un resultado parcial de 30-20 y un 94-71 total. Por último, en el transcurso del último cuarto los visitantes recortaban distancias de nuevo en el marcador, aunque no fue suficiente para conseguir vencer el partido y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 29-34. Tras todo esto, el partido terminó con un resultado final de 123-105 a favor de New York Knicks.

En el transcurso del encuentro destacaron Julius Randle y Marcus Morris por sus aportaciones al equipo, tras conseguir 30 puntos, cuatro asistencias y siete rebotes y 23 puntos, una asistencia y seis rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Kevin Porter y Alfonzo Mckinnie por sus intervenciones en el partido, con 18 puntos, dos asistencias y cuatro rebotes y 14 puntos, una asistencia y seis rebotes respectivamente.

Tras hacerse con la victoria, en el siguiente duelo New York Knicks se verá las caras con Philadelphia 76ers en el Wells Fargo Center. Por su parte, Cleveland Cavaliers se medirá con Miami Heat en el American Airlines Arena.