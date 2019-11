Bale, sobre la prensa española: "Si hace buen o mal tiempo, escriben sobre mí. Tienen que vender"

Gareth Bale compareció ante los medios desde la concentración de Gales y contestó a las críticos que desde España le acusan de bajo rendimiento con el Real Madrid y de pensar más en el golf, su otra gran pasión:

"Es muy gracioso...Supongo que es una de estas cosas que pasan, si hace mal o buen tiempo, hablan de mí...tienen que vender", comentaba el galés.

"Ellos tienen su opinión", explicaba Bale quien, aunque asegura que no lee mucho la prensa, sí que recibe lo que se habla de él gracias a sus amigos.

"Me mandan cosas que se dicen, imágenes... En una se decía que había hecho un triple bogey, y yo no he hecho un triple bogey en mi vida", bromeaba el galés, provocando la risa de los periodistas presentes.

Gareth Bale ha sido criticado en España por acudir a la llamada de su selección pese a estar 29 días sin entrenar con el Real Madrid.