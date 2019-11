Nadal ya piensa en la Davis: "El cambio está aquí, bienvenido sea"

"Estoy contento de estar de aquí. Es una competición no nueva pero sí con un nuevo formato, con lo cual siempre convivir y pasar buenos ratos con los compañeros son sensaciones diferentes a lo que es cada semana. Con la mayor ilusión de ayudar al equipo para que las cosas salgan de la mejor manera posible", dijo este sábado a los medios, antes de la cena oficial de los equipos.

Nadal se despidió un día antes de la cita de Maestros en Londres, eliminado a las puertas de semifinales a pesar de su victoria sobre el griego Stefanos Tsitsipas. Apenas una horas después de poner fin a su temporada ATP, la quinta que cierra como número uno, el balear viajó a Madrid para unirse al equipo de Sergi Bruguera.

La Davis estrenará su cambio de formato, entre 18 países y una semana en sede única que será la Caja Mágica. "No lo he jugado aún. Cuando termine el torneo lo podré valorar mejor. La realidad es que el antiguo formato tenía cosas muy buenas y alguna que otra mala que hacía que los mejores jugadores del mundo no podían jugar habitualmente y había que hacer un cambio. Con lo cual el cambio está aquí, bienvenido sea y ojalá sea un éxito", dijo.

Nadal desveló que no estuvo en contacto con nadie de la organización, ni con Gerard Piqué, dueño de la empresa Kosmos que se quedó con el tradicional torneo. La exigencia de la temporada ya ha deparado bajas de última hora como las de Daniil Medvedev o Marin Cilic, quienes iban a ser rivales precisamente de España y de Nadal con Rusia y Croacia.

"No he estado en contacto con nadie. He estado en contacto con el equipo. Ellos son los organizadores, que según me consta lo están haciendo de manera fantástica, y yo estoy aquí para jugar a tenis y llegar lo mejor preparado posible", dijo.

"Es una superficie complicada para todos. Vamos a ver lo que sucede, esperamos estar bien preparados, mi preparación va a ser corta, pero espero que suficiente. Con la ilusión y la máxima predisposición a hacerlo de la mejor manera posible", añadió.