El enfado de Carlos Sainz tras la avería que le dejó sin clasificación en Brasil

Carlos Sainzsaldrá este domingo último en elGP de Brasildespués de una clasificación que sólo se puede calificar de desastrosa. Ni siquiera dio una vuelta cronometrada, después de que detectara una pérdida seria de potencia en su vuelta de formación.

Fue el colofón de un sábado que ya se había presentado complicado desde los terceros entrenamientos libres, si bien desde McLaren aseguraban que los problemas que tuvo en el último ensayo previo a la clasificación era un simple ajuste de 'set up'. Sólo se tardó una vuelta en demostrar que no era así.

Al bajarse del monoplaza después de no haber hecho ni una vuelta con tiempo, contuvo su enfado como pudo. "No creo que sea el circuito ni el país, simplemente coincide que aquí llegan los problemas sin saber por qué", se lamentó. "Me da mucha rabia, porque era otro día para calificar adelante y tener una buena carrera, pero saliendo desde atrás va a costar mucho. Lo intentaremos", aseguró.