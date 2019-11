Nadal, eliminado en las ATP Finals, llega a Madrid para la Davis y rompe su cábala

No salieron las cuentas. Pese a que Rafa consiguió doblegar a Tsitsipas en el último partido de la fase de grupos de las finales de la ATP, la segunda parte de la ecuación no se dio: Medvedev no pudo contra Zverev y Nadal quedó eliminado. Eso sí, tras la eliminación de Djokovic, se confirmó como número uno del mundo hasta 2020.

Borrón y cuenta nueva para el español, que ya se encuentra en Madrid para preparar la Copa Davis en un formato más exigente y emocionante que nunca, en el que se citan las 16 selecciones en la Caja Mágica de Madrid. La Armada debutará contra la selección rusa el próximo 19 de noviembre en el que podría ser la vuelta de Nadal a la competición.

Sin embargo, el estreno del mallorquín se puede ver condicionado por el factor altura. Generalmente, Nadal acostumbra a llegar seis días antes de jugar en Madrid, generalmente en el Madrid Open, para poder adaptarse a los casi 700 metros de altura de la capital española. En este caso, Rafa solo cuenta con tres días -sábado, domingo y lunes- para hacer lo que siempre hace en seis.

Sus compañeros de selección le llevan ya varias jornadas de ventaja preparando el torneo, a excepción de Roberto Bautista que llegó con Nadal a Madrid al ser reserva en las ATP Finals, y pueden ser los que tengan más protagonismo en la primera fecha de la Davis. Eso sí, muy mal se le tiene que dar al número uno del mundo para perderse otro duelo con Daniil Medvedev, con el que ya nos ha dejado dos encuentros frenéticos esta temporada.

Además de con Medvedev, la selección rusa cuenta con jugadores de la talla de Rublev o Khachanov. El tercer comoponente del grupo es Croacia, liderados por Coric que jugarán antes que la Armada contra los rusos el lunes 18.