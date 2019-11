Messi mandó a callar a Tite en el Brasil-Argentina y Thiago Silva le responde

Argentina se impuso a Brasil en un partido "amistoso" -si es que hay algún partido entre ambos que sea realmente amistoso- con un gol de Leo Messi, que fue la figura del encuentro. Como era de esperar, el Superclásico de selecciones tuvo momentos de tensión y uno de los más llamativos lo protagonizó el astro argentino.

El capitán de argentina fue pillado por las cámaras mandando a callar al seleccionador brasileño, Tite, después de que este reclamase la amarilla para Messi tras una entrada del argentino. "Me quejé porque creo que Messi tendría que haber visto tarjeta amarilla y él me mandó que me callara la boca", declaró el técnico en rueda de prensa para luego añadir que "si no pones a un árbitro grande, te traga".

Thiago Silva pistola com Messi:



"Um dos caras mais admirados do futebol mandar um treinador calar a boca, por mais que você tenha rivalidade, a educação tem que estar em primeiro lugar"



Leia a entrevista indignada de Thiago Silva https://t.co/HYj6xR7Wwwpic.twitter.com/64xfc4LE75 — globoesportecom (@globoesportecom) November 16, 2019

“Dio dos pelotazos, y el árbitro no hizo nada. Discutió con el árbitro y éste siguió riéndose. Hay que dejar de lado la admiración”, añadió a las críticas de Tite por la designación de un árbitro de un perfil más bajo. Además, el capitán brasileño criticó la forma de controlar el juego del Argentino justificando que “siempre busca forzar al árbitro a darles situaciones de falta", afirmando que, pese a que sabe que en España pasa lo mismo, "en la Champions no tiene esa ventaja porque los árbitros son más duros".

"Es difícil de entender cuando hablamos de educación sobre el campo y Messi hace eso"

Sin embargo, Thiago Silvaquiso salir en defensa de su entrenador y aprovechó para lanzarle un par de puyas al 10. “Es difícil de entender cuando hablamos de educación sobre el campo, y uno de los jugadores más admirados del mundo hace eso. No se lo haría a una persona mayor, pero que se lo haga a un entrenador… por mucho que exista rivalidad, la educación tiene que ser lo primero”, apuntó.

Tite no quiso ir más allá con la acción y como hombre de fútbol, sabe que son cosas del juego. "Es una cosa del partido, él es extraordinario. Argentina estaba marcando bajo y enseguida buscaba a Messi, pero la jugada era para tarjeta y yo tenía razón de reclamar", sentenció.