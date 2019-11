Previa del encuentro de la jornada 13: Deportivo Fabril contra As Pontes

El próximo domingo a las 18:30 tendrá lugar en El Mundo del Fútbol el duelo entre el Deportivo Fabril y el As Pontes durante la decimotercera jornada de la Tercera División.

El Deportivo Fabril encara con optimismo el encuentro de la decimotercera jornada para encauzar una racha ganadora después de vencer los dos últimos partidos frente al CD Estradense fuera de casa y contra el Ourense en su campo por 0-2 y 3-1, respectivamente.

Respecto a la escuadra visitante, el As Pontes se hizo con la victoria frente al Bergantiños durante su último encuentro de la competición (2-0), con tantos de Juan Cambón y Quique.

En referencia al rendimiento como local, el Deportivo Fabril ha conseguido unas cifras de cuatro victorias, una derrota y un empate en seis partidos jugados en su estadio, lo que demuestra que se le están escapando puntos en su feudo, dando oportunidades a los visitantes de conseguir resultados a su favor. A domicilio, el As Pontes tiene un balance de una victoria, tres derrotas y dos empates en seis encuentros disputados.

Los dos rivales ya se habían enfrentado anteriormente en El Mundo del Fútbol, de hecho, los números muestran que el Deportivo Fabril ha derrotado en seis ocasiones al As Pontes, mientras que éste ha logrado la victoria una vez y los otros tres partidos restantes acabaron con un empate. A su vez, los locales llevan una racha de dos encuentros seguidos ganando como locales frente al As Pontes. La última vez que jugaron el Deportivo Fabril y el As Pontes en este torneo fue en mayo de 2017 y el partido concluyó con un 1-2 para los locales.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Tercera División, podemos ver que el Deportivo Fabril se sitúa por delante del equipo visitante con una ventaja de 14 puntos. El Deportivo Fabril llega al encuentro con 24 puntos en su casillero y ocupando la cuarta plaza antes del partido. Por su lado, los visitantes se sitúan en decimoctava posición con 10 puntos.