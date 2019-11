Previa del encuentro de la jornada 13: At. Sanluqueño contra Sevilla At.

El próximo domingo a las 16:30 se enfrentarán en El Palmar el Sanluqueño y el Sevilla durante la decimotercera jornada de la Segunda División B.

El At. Sanluqueño llega al decimotercer encuentro con la intención de mejorar su rendimiento en el campeonato tras haber empatado 0-0 ante el Badajoz en su último partido.

Respecto a la escuadra visitante, el Sevilla At. cayó derrotado por 2-3 en el último partido que disputó frente al Don Benito.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, el At. Sanluqueño ha vencido dos veces, ha perdido en tres ocasiones y ha empatado una vez en seis partidos jugados hasta ahora, unas cifras que manifiestan la debilidad del equipo en los partidos en casa y que a su vez brindan esperanzas a los visitantes. En el papel de visitante, el Sevilla At. tiene un balance de dos victorias, tres derrotas y un empate en seis encuentros que ha jugado hasta ahora.

Con anterioridad han existido otros enfrentamientos en El Palmar en los cuales el Sanluqueño ha derrotado una vez al Sevilla, mientras que éste no lo ha logrado en ninguna ocasión; además, en los otros tres encuentros disputados los rivales acabaron firmando un empate. A su vez, el conjunto local lleva una racha de cuatro partidos seguidos sin perder en casa frente al Sevilla. La última vez que se enfrentaron el Sanluqueño y el Sevilla en esta competición fue en abril de 2019 y el encuentro concluyó con un marcador de 1-0 favorable al Sanluqueño.

Actualmente, entre el At. Sanluqueño y el Sevilla At. existe una diferencia de un punto en la clasificación. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el duodécimo lugar con 14 puntos en la clasificación. Por su lado, el Sevilla At. tiene 15 puntos y ocupa la undécima posición en la clasificación.