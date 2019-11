Bale: "Siento un poco más de emoción jugando con Gales que con el Madrid"

Gareth Bale compareció ante los medios en la rueda de prensa previa al partido de Gales contra Azerbaiyán. El futbolista, que llevaba casi un mes sin entrenarse con sus compañeros del Real Madrid, fue convocado con su selección y se ha ejercitado sin problemas. Un contraste que ha llamado la atención, y al que él mismo se ha referido:

"Con Gales, hablo mi propio idioma y me siento más cómodo. Absolutamente, tengo un poco más de emoción jugando para Gales", reconoció.

"Llevo con la mayoría de los jugadores, especialmente con los mayores, desde que estábamos en la categoría Sub-17. Es como jugar con tus amigos en el parque un domingo", explicó el galés.

Pese a esta confesión, Bale asegura que eso no cambia lo que da e el campo "que siempre es el 100%".

En cuanto a las críticas recibidas por su bajo rendimiento con el Madrid en comparación con su 'felicidad galesa', Bale pasa de las críticas: "He escuchado algunas historias pero realmente no me entero. Mis amigos me envían algunas fotos divertidas o lo que sea que escriban", comentó.