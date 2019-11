Jornada 13 de la Tercera División: previa del duelo At. Horta - Figueres

El próximo domingo a las 12:00 tendrá lugar en el Municipal d’Horta el duelo entre el At. Horta y el Figueres durante la jornada número 13 de la Tercera División.

El At. Horta llega a la decimotercera jornada con las ganas de recuperar puntos después de sufrir una derrota contra la UE Vilassar de Mar en el encuentro anterior por un resultado de 2-0.

En el lado de los visitantes, el Figueres se tuvo que conformar con un empate 1-1 frente al Santfeliuenc durante su último partido.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, el At. Horta ha logrado un balance de cuatro victorias, una derrota y un empate en seis partidos jugados como local, lo que demuestra que se le están escapando puntos en su casa, dando esperanzas a los visitantes de lograr resultados a su favor. En el papel de visitante, el Figueres ha sido derrotado en cinco ocasiones en sus seis encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el Municipal d’Horta, de hecho, los números muestran que el At. Horta ha conseguido ganar en dos ocasiones al Figueres, mientras que éste no ha vencido ninguna vez. Asimismo, es destacable la racha de los locales, que llevan dos partidos seguidos ganando en casa frente al Figueres. La última vez que se enfrentaron el At. Horta y el Figueres en este torneo fue en enero de 2019 y el partido finalizó con un empate 1-1.

Analizando la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Tercera División, podemos ver que el At. Horta se sitúa por delante del equipo visitante con una ventaja de nueve puntos. El equipo de Nacho Castro se sitúa en el séptimo puesto con 21 puntos en el casillero. Por su lado, el Figueres tiene 12 puntos y ocupa la decimoquinta posición en la clasificación.