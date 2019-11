El juez frustra el intento de LaLiga de llevar el Villarreal - Atlético a Miami

No habrá partido de LaLiga en Miami. El Villarreal - Atlético de Madrid correspondiente de la decimosexta jornada de Liga no se celebrará en otro escenario que no sea La Cerámica. Así lo ha determinado el Juzgado de lo Mercantil en Madrid, que frustra el segundo intento de la patronal del fútbol de llevar un partido fuera de las fronteras, tras el Girona - Barcelona de la temporada pasada. Además, impone a LaLiga a pagar el coste del juicio.

"La Justicia ha resuelto no estimar medidas cautelares sobre la autorización por parte de la RFEF para la celebración de este partido oficial de LaLiga en Miami", comienza el comunicado emitido por LaLiga.

El organismo presidido por Javier Tebas organiza el campeonato pero este pertenece a la RFEF, por lo que necesita los permisos de la Federación presidida por Luis Rubiales, que contaba con el apoyo del Real Madrid, principal opositor de LaLiga.

Aun así, LaLiga considera que esta decisión "no prejuzga el fondo del asunto, el cual será resuelto en la vista definitiva el próximo mes de febrero de 2020" y confía en que esta estrategia a largo plazo sirva para "el crecimiento internacional, por lo que esperamos que a partir de esa fecha LaLiga pueda llevar a cabo la organización de un partido oficial fuera de nuestras fronteras".

Tras conocerse el fallo del juez, se cierra una batalla dentro de la guerra que se está librando entre Javier Tebas y Luis Rubiales.