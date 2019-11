Federer tumba a Djokovic y Nadal mantendrá el nº1 de 2019

Roger Federer tardó menos de una hora y cuarto en destrozar a Novak Djokovicpor un contundente 6-4 y 6-3 en la Copa de Maestros, con lo que matemáticamente el serbio no podrá recuperar el número 1 del mundo.

Rafa Nadal, que aún tiene que esperar para estar en la siguiente ronda del torneo londinense, acabará 2019 al frente del ránking de la ATP. Es la quinta vez en su carrera que acabará una temporada como el mejor del mundo.

Federer se ha quitado una espina de encima con esta victoria. Desde Wimbledon 2015 no había conseguido tumbar a un Djokovic totalmente deshecho en este enfrentamiento, especialmente en el resto. A base de 'aces', el suizo destrozó las opciones del balcánico, que no pudo responder.

Las estadísticas son letales: un 83% de primeros saques dentro, un 84% de puntos y un 100% de segundos. Sólo cedió 3 de los 23 saques y sólo tuvo un error no forzado en el primer set. El segundo se permitió el lujo de no apretar tanto, y pese a eso, el serbio no acabó de arrancar.

Esta derrota, además, supone la eliminación de Djokovic de estas ATP Finals y el fin de su temporada.