La Federación de Deportes de Invierno denuncia a la biatleta Victoria Padial por injurias al llamarles "chupópteros"

Las acusaciones de Victoria Padial hacia la Real Federación Española de Invierno han tenido respuesta en forma de denuncia formal por injurias. La biatleta acusó al organismo presidido por May Peus de ocultar el destino de las ayudas que presta la Federación Internacional, algo que le valió para llamarles "chupópteros".

Al conocer esta decisión, Padial ha reiterado su petición de transparencia y ha repetido la pregunta de cuánto dinero han recibido desde 2015 hasta 2019.

Una peticion de transparencia se ha convertido en un ejercicio de inexactitud en la respuesta..reitero mi pregunta de acuerdo a la Ley de transparencia. Que cuantías ha recibido la RFEDI de la IBU desde 2015 a 2019? — Victoria Padial OLY (@vpadial_oficial) November 14, 2019

En un comunicado, el organismo español ha negado las acusaciones y ha anunciado acciones judiciales:

En relación a las acusaciones vertidas por Doña Victoria Padial Hernández y su familia sobre la asignación de ayudas que realiza la RFEDI, se informa a los interesados que:

1) La RFEDI no ha ocultado, retenido o dejado de pagar ayuda finalista alguna a esta persona. Tampoco a ningún otro deportista, haciendo una distribución en base a criterios objetivos relativos a su participación internacional. Todas y cada una las ayudas que pudieran entenderse como finalistas a esta deportista han sido abonadas desde 2015, usando un sistema trasparente y ágil que corregía las situaciones previas a esta fecha que, en ocasiones, carecían de los controles adecuados. Estas medidas se tomaron para evitar que esta deportista u otros pudieran recoger personalmente el material de la IBU y hacer un uso inadecuado del mismo (sorteos o venta para obtener un lucro en sus paginas web) e intentando ser justos con el resto de deportistas de Biathlon que participaban en los eventos, en relación a la distribución de ayudas de movilidad y actividad.

2) La RFEDI tiene una puntuación del 96,7% sobre 100 en Transparencia Internacional. Y repartió en 2018 una cantidad superior a 200.000 Euros en Ayudas directas a deportistas.

3) La RFEDI, en virtud de su competencia en la gestión del alto nivel deportivo español, determina sus criterios de selección a eventos internacionales e integración en equipos nacionales en base a criterios que se basan en la consecución de resultados deportivos internacionales. Igualmente determina el destino de sus fondos, recibiendo diversas ayudas de las Federaciones Internacionales, FIS, IBU, IFSS que distribuye con la estrategia deportiva que considera mas adecuada, asegurando que aquellas partidas que fueran finalistas para ayudar a deportistas en concreto, lleguen ágilmente a su destino, así como fiscalizar su uso adecuado.

4) La RFEDI valora el esfuerzo y tesón de esta deportista, pero nuestra función es la de ayudar a deportistas jóvenes con resultados y proyección. No compartimos la idea de prolongar la carrera deportiva de una deportista sin resultados sólidos. Esto a veces no es entendido por algunos deportistas. En este sentido, ha habido tensiones intensas con esta Federación por el interés de la deportista por acreditar a sus familiares en las competiciones de Campeonato del Mundo y Copa del Mundo como personal técnico, no justificando la relación técnica con su actividad. Igualmente, con la adecuación de participar en determinados eventos en los que históricamente nunca ha obtenido un resultado a menos de un 20% de tiempo de la primera clasificada, pero sí obtiene ayuda económica por participar.

5) A pesar de sus resultados internacionales esta persona continúa participando cada año en eventos internacionales de donde obtiene ingresos económicos sustanciales. La RFEDI ha abonado a esta persona en los ejercicios 2015 a 2019 en concepto de Ayudas propias RFEDI, Becas en CAR Sierra Nevada, Ayudas por resultados, Ayudas de la IBU, además de otras ayudas en material a su Federación autonómica que han recaído casi en exclusividad sobre su persona o entorno. Teniendo en cuenta que su temporada deportiva tiene un promedio de nueve meses (según los registros de test iniciales y última competición de la temporada), estaría recibiendo más de cinco veces el salario mínimo interprofesional cada mes de su preparación. Consideramos que esta asignación es superior a la que otros deportistas de un nivel superior obtienen.

6) La RFEDI se encuentra inmersa en el desarrollo del Biathlon a nivel nacional, que sufre una serie de limitaciones debido a la estricta normativa de tiro española que reduce su promoción a unos lugares muy concretos habilitados para ello (1 campo de tiro en España). En este sentido continuará ampliando su proyecto (como ya se anunció en Junio pasado) con acciones como las llevadas a cabo durante los últimos años de organización del Campeonato de España de manera estable, Cursos para Licencia F, reparación, creación y puesta a punto de instalaciones de tiro, gestión administrativa de la actividad internacional (inscripciones, permisos internacionales, pagos, etc.), actuaciones deportivas, contratación de personal técnico, compra de material especifico, reparación y puesta a punto de instalaciones, y otras acciones variadas adicionales que sostienen el deporte federado. Fomentado de esta manera la creación de tejido deportivo para una modalidad que cuenta con 30-35 licencias en España, con ningún Proyecto de Tecnificación ni financiación especifica en ninguna Comunidad Autónoma y con 2 licencias promedio de menores de 18 años.

Reiteramos que la RFEDI tiene la potestad de distribuir las ayudas que recibe de la forma que considere, siempre priorizando el talento y la proyección, en los casos en los que se reciben ayudas finalistas son entregadas inmediatamente a los deportistas.

La RFEDI ha tomado las medidas legales oportunas para reponer el daño que esta deportista pueda haber causado a la imagen de la RFEDI desde la llegada de este equipo directivo en septiembre de 2014.