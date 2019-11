May Peus: "Que la política no ponga palos al ilusionante proyecto de Pirineus-Barcelona 2030"

"Realmente es triste que pongamos por encima el problema político que el deportivo. Si somos capaces de vencer los problemas internos como país esta candidatura de invierno tiene sentido y nos ayudaría a dar un impulso definitivo como pasó con Barcelona'92", demandó Peus en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Repsol, Liberbank y Loterías y Apuestas del Estado.

El dirigente espera que las "aguas vuelvan a su cauce y que el tema político sea el normal" porque tras vivir en directo PeyeongChang 2018 cree que España está "perfectamente capacitada" para organizar unos Juegos de Invierno.

El catalán hizo "una llamamiento a las instituciones políticas" para que impere "el sentido común" en Cataluña y en Madrid y "se piense en el deporte". "Tenemos un momento histórico, las sociedades catalana y española dicen que quieren los Juegos, por favor que la política no nos ponga palos en las ruedas en este ilusionante proyecto", advirtió.

"La marca Pirineos-Barcelona es muy potente. Barcelona es una ciudad vanguardista y con mucha tradición deportiva, y el mundo de la nieve sabe que tiene una deuda con los Pirineos. Tenemos esa combinación superpotente de marca y Juan Antonio Samaranch Salisachs, vicepresidente del COI, está muy animado para que pueda pasar", añadió.

Por otro lado, Peus recordó que para esta temporada tendrán una prueba de la Copa del Mundo de Snowboard en Sierra Nevada (6-7 marzo), otra de la Copa del Mundo de esquí de velocidad en Formigal y la prueba que acogerá en diciembre Baqueira y que llevará el nombre de la fallecida Blanca Fernández-Ochoa.

Además, siguen trabajando con la FIS para acoger "un gran evento" como las finales de la Copa de Europa de Esquí Alpino, pero que "de momento no" para albergar Mundiales como el de 2017 de Snowboard en Sierra Nevada, los cuales les posicionaron "en el mundo" y les dio impacto de retorno en publicidad de "60 millones".

"TENEMOS QUE HACER QUE LOS DEPORTES DE INVIERNO SEAN MÁS ATRACTIVOS"

El presidente de la RFEDI recalcó que "España es un magnífico país de sol y playa", pero que había que reivindicar que también era "magnífico a nivel de nieve y montaña". "Si todas las partes vamos cogidas de la mano de la marca 'Spain Snow' seremos más atractivos", apuntó.

El mandatario remarcó que su organismo tiene "la misión muy clara de sustentar y liderar todo el desarrollo deportivo desde la base a la alta competición", pero sin olvidar una "visión con un punto comercial, de marketing". "Tenemos que hacer que los deportes de invierno sean más atractivos y cercanos a la sociedad para que haya cada vez más deportistas y practicantes", admitió.

"Tenemos que reinventarnos. Hemos demostrado eficiencia en el presupuesto en comparación con los resultados deportivos, que confieso que nos han sorprendido. Podemos estar satisfechos de lo que hemos conseguido en este ciclo", afirmó Peus, que aclaró que el número de licencias ha crecido, pero "de manera exponencial", y que deben invertir "en proyección de futuro y en deportistas con talento". "Trabajamos por y para los deportistas, no podemos malgastar el dinero", avisó.

A nivel económico, celebró que pudiesen cumplir "cuatro años antes de lo previsto el plan de viabilidad" que les impuso el Consejo Superior de Deportes (CSD). "No es cómodo estar sujeto a uno, pero logramos suficiente liquidez para subsanar la deuda. Pero me he rodeado de un buen equipo y somos estrictos y claros con la gestión", recalcó, admitiendo también que "la incertidumbre política hace difícil tener un presupuesto a largo plazo".

Peus, acompañado en la mesa por el 'rider' Regino Hernández y por el esquiador Juan del Campo, eludió hablar del caso de la biatleta Victoria Padial, que se mostró muy crítica con el reparto del dinero, y confirmó que trabajarán con Queralt Castellet, pese a que también mantiene discrepancias con la RFEDI y anunció que no participarfá en la Copa del Mundo de Snowboard por falta de recursos.

"ESTAMOS DISPUESTOS A LLEGAR A UN ACUERDO CON QUERALT CASTELLET"

"Queralt es la única a la que vimos una manera de trabajo diferente a la que tenemos. Desde 2010 con la anterior RFEDI acordó una forma diferente de colaboración y le daban un presupuesto y se entrenaba de manera diferente. Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo y este viernes recoge el premio que le hemos dado como mejor deportista. Las relaciones con ella son correcta, pero cuando se gestiona una Federación no se puede contentar todos, el año pasado nos pasó con Regino y Lucas (Eguibar) con el tema del 'skiman'", consideró.

El dirigente confía en que puedan tener un equipo mixto en la modalidad de cross snowboard para Pekín 2022 gracias a la aparición de María Hidalgo y tiene esperanzas en impulsar el esquí alpino femenino, en un programa en el que han entrado "tres chicas jóvenes".

"Cuando llegamos, lo que más nos asustaba es la herencia deportiva. Entre Carolina Ruiz y Nuria Pau había 13 años de diferencia, no había mujeres en alpino. Se está apostando mucho, mejor o peor", remarcó, dejando claro que en los deportes de invierno "siempre ha habido mucha paridad" y que en el alpino ha habido mujeres destacadas como la mencionada Ruiz, María José Rienda y Blanca Fernández-Ochoa.

También habló de la Casa de España que tienen en Saas Fee (Suiza) y que surgió "como una necesidad de urgencia. "En 2015 el presupuesto era el que era, teníamos que dotar de un programa deportivo a los deportistas y vimos la necesidad de alquilar un hotel en suiza, al que llevamos a una persona de España que lo explota y que sólo está abierto para deportistas españoles de nieve y donde todo se adapta a nuestros deportistas", puntualizó.

Finalmente, no sabe si afrontará un tercer mandato tras ser reelegido el año pasado. "Estamos de paso. Tres mandatos sería lo máximo y más no creo que sea bueno para nadie y menos de dos tampoco porque un proyecto debe madurar. Los primeros años fueron de subsistencia y ahora estamos pudiendo desarrollar nuestros proyectos, pero si viene alguien con un proyecto ilusionante dará un paso al lado porque entiendo que la RFEDI es de todos", sentenció.