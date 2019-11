Santi Cazorla: "Ahora me duele todo menos el tobillo"

Cuando tienes una cita con Santi Cazorla llega antes su sonrisa que su pequeña figura. Uno de los bajitos que nos elevaron al olimpo del fútbol mundial vuelve a ser referente de la Selección. Por el camino, su tobillo tuvo que ser reconstruido. Vislumbró el final del fútbol y con su regreso sonreímos todos. Las canas que hoy peina le permiten hablar de fútbol, de la vida e incluso de política…

Santi cazorla 13-12-1984 · Llanera (Asturias) 79 partidos con la Selección española.

Después de haberlo pasado tan mal por las lesiones, ¿esperaba volver a este nivel?

No. Inimaginable. Con jugar o caminar me conformaba. Imagínate lo que es volver a jugar con España.

Ramos, Navas, Albiol, Busquets, usted… Hemos pasado de los ‘bajitos’ a los ‘viejitos’…

Sí, pero la edad es un número y si haces bien las cosas en tu club y el seleccionador lo ve. Por suerte en el fútbol actual no importa mucho la edad.

¿Hay mucha diferencia de aquella a esta Selección?

Comparar es un error y si que hay diferencias. La seña de identidad de España es el toque pero ahora es distinto y hay que saber aprovechar las cualidades de estos jugadores. Aquí hay buenísimos jugadores con una gran proyección y mucha calidad. Hay otras características y estamos confiados en lograr grandes cosas con este grupo pero esto demuestra lo difícil que es ganar.

¿LaLiga está igualada porque están mal los grandes o por los pequeños?

Creo que se ha igualado porque los a priori equipos pequeños han mejorado mucho y en el aspecto físico se ha igualado. Cada día es más atractivo todo. Para cualquier equipo ganar es complicado, incluso para el Barça o el Madrid y eso es mérito de los de abajo que cada día crecen más.

Bueno, dice un amigo mío que esto es así hasta que Leo Messi quiera… ¿Hemos perdido nivel si el duelo entre Messi y Cristiano Ronaldo?

Está claro que Cristiano Ronaldo es un grandísimo jugador y tenerlo aquí le daba un plus de calidad a LaLiga y luego el duelo entre ellos es sano y bonito para el espectador. Han sido jugadores que han marcado una época y está claro que a Cristiano se le echa en falta y jugando contra el Real Madrid sin estar él, pues respiras un poco.

¿Y Messi?

Se acaban los adjetivos para definirle. Ha marcado y sigue haciendo historia en el fútbol y en cada partido sigue marcando diferencias.

¿Qué es lo que más le está gustando de esta Liga?

La igualdad. Creo que es muy atractiva para el espectador porque cuando ves el Barça, Madrid o Atlético distanciándose de todos, se hace monótono y aburrido. Creo que ver que cada equipo le pelea cara a cara, de tu a tu a estos equipos, lo hace más atractivo.

¿Y lo que menos?

Los horarios. Sin duda los horarios. Hay veces que es muy difícil para los futbolistas adaptarse jugar en Villarreal a las 13.00h con un calor insoportable es muy complicado y el espectáculo baja para el aficionado. Deberían consultarnos porque al final somos los que tenemos que jugar pero debemos ponernos de acuerdo en beneficio de todos encontrando la mejor solución aunque las audiencias de las teles sean importantes hay que hablar con todas las partes.

¿Los dueños de los clubes y el presidente de LaLiga se preocupan más de buscar dinero para pagar las nóminas que de vosotros?

Habría que poner encima de la mesa todas las cartas y saber porque se ponen esos horarios ¿no? Hay que ver los pros y los contras. Al final si no sabemos toda la información es normal que nos quejemos y deberían decirnos los beneficios, los perjuicios y en base a todo eso ponernos de acuerdo.

La Supercopa de España, a Oriente Medio. ¿Le gusta?

Bueno creo que sí. No quiero entrar en otros asuntos pero el fútbol es algo que nosotros sólo controlamos en el césped y de la Supercopa lo que espero es que se consolide el formato y que haya un gran espectáculo.

El Villarreal jugó contra Espanyol a los dos días de los graves altercados en Barcelona. ¿Entendió el aplazamiento del Barça-Madrid que se jugaba una semana después?

Pues no. Nadie se preocupó por el Villarreal. Todo el mundo por el Madrid y de nosotros nadie habló. En ese sentido nos sentimos muy desplazados. Nadie le dio importancia a los que jugábamos ese partido. Esperemos por el bien de todos que no pase nada cuando se juegue el Clásico.

Los futbolistas suelen taparse en muchas cosas, pero ¿tiene algo que decir con lo que está sucediendo en este país?

No soy un experto pero es difícil de explicar y de entender pero cuando pasan cosas así, deberían sentarse y buscar una solución. No se cual sería la mejor por el bien de el país pero hay que buscarla. Lo que no poder es seguir viendo lo que está pasando en Barcelona.

¿De la política y de los políticos de España, elección tras elección, tiene opinión?

Yo no he votado porque no creo mucho en ninguno de ellos y por eso no me he posicionado y espero que los que salgan lo hagan lo mejor posible para todos y den soluciones a los problemas que tenemos los españoles. A los políticos, del partido que sea, les diría que escuchen al ciudadano. España es el mejor sitio para vivir pero hay muchas cosas que mejorar. Que busquen soluciones.

Hablando de soluciones, ¿es el VAR la mejor?

A veces es un problema. El criterio de uso a veces es complicado de entender. Tienen que buscar ese equilibrio para jugadas importantes. Hay veces que en penalti les pides que miren el VAR y te responden que no porque según su criterio no debe ir a verlo y después en una jugada igual, el árbitro si que va a verlo y es cuando te descuadra. Los árbitros en muchas jugadas se sienten incomodos y por eso hay que darle una vuelta por el bien del espectáculo y del fútbol.

¿Usted sería capaz de abandonar un partido por defender a un compañero que sufre gritos racistas?

Sí. Nunca lo viví en mi carrera pero creo que es un gesto que debemos hacer y acabar de una vez por todas con el racismo porque hay cosas que están por encima del deporte y que hay que parar ya. Es muy difícil con tanta gente en un estadio pero hay que tomar medidas de una vez para que la gente sepa lo que no es bueno.

“Me voy del fútbol antes de que el fútbol me deje” ¿Quién lo ha dicho?

Villa, ‘El Guaje’. Yo hablé con él hace unos días y me lo anunció. He sido un privilegiado por haber podido jugar con él. Se va el mejor delantero español de la historia y ahí están sus goles. Nos dio muchísimo en todos los títulos que hemos conseguido. Creo que como Iker Casillas se merecen un homenaje especial porque han marcado historia en España y con la Selección. Se merecen una despedida por todo lo alto y ojalá el día de mañana a los dos se lo recompensen.

¿Le duele el tobillo o con lo que le ha dolido, ya ni siente?

No. Ahora no me duele el tobillo. Me duelen muchas cosas más y especialmente la pierna izquierda porque la uso más. Inconscientemente la uso para protegerme. El cuerpo es inteligente sabe que tengo una lesión grave y me protege el tobillo pero muscularmente sufre mucho más la pierna izquierda.

¿Mira mucho para atrás por si le cazan al controlar un balón?

No. Nunca he tenido ese miedo. Es verdad que al principio he tenido mucho respeto pero nunca miedo.

¿En quién se refugio durante ese largo periodo de tiempo?

En mi familia aunque no estuvieran a mi lado por la distancia. Luego con Juan Carlos Herranz y con Arturo Martínez, con la gente del hospital San José de Vitoria que me recuperaron, no sólo de la lesión del pie sino de todo lo que precisé en los psicológico y en los altibajos.

En esa camilla de Salamanca o en Vitoria, ¿en quién pensaba cada día?

En mi hijo. Sobre todo en mi hijo. Siempre me dijo que quería verme jugar otra vez al fútbol y era una motivación extra. Cuando iba por la calle y había gente que me veía como un exjugador que no volvería a jugar, para mi era otra motivación en la que me basaba diariamente.

Usted se veía diariamente la herida del tobillo, pero ¿le impresionó más al ver la fotografía que se publicó?

A mi no, pero a la gente sí que le impresionó mucho. Yo me acostumbré a verme el tobillo y el tatuaje de mi brazo en el tobillo.

Cuando le dijeron que le quitarían medio brazo para ponérselo en el tobillo, ¿qué pensó?

Jejeje… Bueno, me dijeron que sólo era un poco de piel pero cuando me desperté de la operación me habían quitado medio tatuaje de mi hija y al principio fue muy triste, porque tienes una señal de tu hija para toda la vida y que te lo quiten duele un poco, pero al final ha servido para que volviese a jugar al fútbol y para volver a disfrutar.

¿Cuándo lloró más, cuando le dijeron que se acababa su carrera o cuando volvió a jugar?

No soy de llorar porque me lo como para mi pero hay problemas más importantes en la vida que el que he pasado yo como para estar llorando por no jugar al fútbol. Por eso no he llorado porque creo que hay cosas a las que hay que darles más importancia.

¿Ahora qué es lo que más aprecia?

Los pequeños detalles. Sin lesiones ves normal el trayecto del hotel al campo viendo a la gente con las camisetas, estar en el vestuario con la adrenalina y la concentración para jugar un partido. Eso yo lo había perdido y no lo apreciaba. Ahora, a eso le doy mucha importancia y lo disfruto mucho más desde que he vuelto a jugar. Esos pequeños detalles que antes no le di importancia.

Cuando salta al campo, ¿de quién se acuerda?

Siempre de mi padre. Mi padre falleció, pero es el que estuvo siempre a mi lado y se perdió casi toda mi carrera y todo lo que he alcanzado. Siempre pienso en él.