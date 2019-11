Los tenistas Kirkov y Kypson vencen en los cuartos de final del torneo de Heraclión

el tenista suizo Adrian Bodmer, número 813 de la ATP y al tenista austriaco Jonas Trinker, número 1374 de la ATP se retiraron durante los cuartos de final del torneo de Heraclión cuando el contador reflejaba 3-1, así que el partido finalizó con el triunfo para Vasil Kirkov y Patrick Kypson, número 814 de la ATP y, número 803 de la ATP respectivamente. Tras este resultado, los ganadores estarán en las semifinales del torneo de Heraclión.

En el transcurso del partido Kirkov y Kypson, los vencedores, consiguieron quebrar el saque en una ocasión, mientras que la pareja perdedora no consiguió romper el saque a sus oponentes. Asimismo, Kirkov y Kypson tuvieron un 64% de primer servicio, consiguiendo ganar el 73% de los puntos al saque, mientras que sus rivales obtuvieron un 82% de efectividad y lograron ganar el 36% de los puntos al saque. Para concluir, en relación a las penalizaciones, los ganadores no cometieron ninguna doble falta y los jugadores de la pareja perdedora no hicieron ninguna doble falta.

Ahora solo queda esperar a las semifinales de la competición, que terminarán con el enfrentamiento entre Kirkov y Kypson contra los británicos Luke Johnson y Jan Zielinski.

Este torneo tiene lugar en Heraclión entre el 12 y el 16 de noviembre sobre pista dura al aire libre. En el campeonato se presentan un total de 16 parejas.