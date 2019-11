Jorge Lorenzo, ascenso y caída de un pentacampeón del mundo

Jorge Lorenzo ha puesto fin a 17 temporadas como profesional. El piloto balear, que comenzó a forjar su historia en 2002 de la mano de Derbi en la categoría de 125 cc, tiene a sus espaldas 295 participaciones en Grandes Premios de Motociclismo, que le han llevado a conseguir 5 Campeonatos del Mundo.

3941 puntos, 68 victorias, 152 podios y 69 poles después, Lorenzo abandona un deporte al que llegó con 15 años y en el que puede presumir de haberle robado a Marc Márquez el único título que se le ha escapado al de Cervera desde que está en la categoría reina en 2013.

Jorge Lorenzo llegó al Mundial de Motociclismo con Derbi en 2002. Tres temporadas en la categoría de bronce le bastaron para que Honda pusiera sus ojos en él y hacerle debutar en 250 cc. Sin embargo, sería con Aprilia con quien conseguiría sus únicos dos campeonatos en la categoría. En 2006, un cuarto puesto en Cheste le sirvió para imponerse a Dovizioso, al que le terminó sacando 17 puntos. Mismos protagonistas se vieron las caras un año después, con el mismo resultado, pero en un escenario diferente y Jorge Lorenzo conseguía en Malasia su segundo título mundial a sus 20 años.

Sus espectaculares actuaciones con Aprilia le sirvieron para dar el salto a Moto GP de la mano de Yamaha para convertirse en 2008 en el compañero de un Valentino Rossi con el que no llegó a congeniar. De hecho, el italiano llegó a poner un muro en el box para separar el espacio de cada uno.

Pero, lejos de achicarse, dos años después levantó su primer título en la categoría reina. Y, en 2012, el segundo. El rival, en ambos casos, fue Dani Pedrosa. En 2015, con el mencionado Marc Márquez en la máxima categoría, Lorenzo aprovechó el duelo entre el catalán y Rossi para hacerse con el último título que figura en su palmarés.

En 2017, Lorenzo fichó por Ducati con un contrato que superó los 10 millones de euros por temporada. El balear tenía ante sí el desafío de ganar con Ducati, pero no pudo conseguirlo antes de formar con Marc Márquez un tándem de ensueño en Honda. Sin embargo, el rendimiento de Lorenzo no ha alcanzado las expectativas que generó su fichaje y su retirada no ha pillado a nadie por sorpresa.