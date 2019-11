Lopetegui: "Me da pereza analizar qué pasó en el Real Madrid"

Julen Lopetegui vive su mejor momento desde que llegó al Sevilla, equipo que mantiene en el cuarto puesto de LaLiga gracias al triunfo en el derbi sevillano frente al Betis y al que ha clasificado para la próxima ronda de la Europa League como primero de su grupo a falta de dos jornadas.

El entrenador, que prefiere rebajar la euforia, ha analizado el momento dulce de su equipo y se ha centrado en mirar únicamente hacia delante, en una entrevista en Marca.

El técnico no se moja sobre la polémica por la Supercopa “porque no tengo suficiente información al respecto” y, al ser preguntado sobre en qué le ha dado la razón el tiempo reconoce que “no pienso en tener razón, tampoco en la vida. Estoy abierto y me dejo aconsejar para seguir mejorando. Lo que te da la razón es ganar pero para eso hay que hacer mucho, sobre todo desde la convicción”.

Eso sí, se congratula de que esta temporada “siempre hemos dado la cara, hemos estado presentes y con posibilidades de ganar”, sin olvidar que “siempre tenemos la convicción de que tenemos mucho que mejorar, sobre todo con tantos futbolistas nuevos”.

Lopetegui no encuentra muchas diferencias entre dirigir al Real Madrid o al conjunto hispalense, más allá de que “a nivel nacional representan otras cosas” porque “a la hora de preparar entrenamientos, las jugadas de estrategia, analizar rivales, que tu equipo entiendo por qué y para qué se hacen las cosas, en la toma de decisiones... no hay ninguna diferencia”.

No obstante, no quiere centrarse en las comparaciones sobre lo que no salió en Madrid y sí está saliendo en Sevilla: “No quiero entrar a valorar eso, porque no hay por qué comparar. Lo que fue, fue. No siempre hay un recuerdo positivo, pero en todas las experiencias se crece y se toma nota. Al fin y al cabo, en el fútbol lo que has hecho no te garantiza nada. Solo cuenta lo que vas a hacer. Los periodistas tenéis que hablar de otras cosas, pero nosotros nos centramos en el partido a partido. Al final todas las experiencias pueden ser buenas”.

Además, reconoció que “me da pereza analizar qué paso, son situaciones normales, uno está expuesto a eso en el mundo del fútbol con tanta prisa y exigencia. Puede pasar que dos o tres resultados malos te lleven por delante, pero hay que tomarlo con naturalidad”.