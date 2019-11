Unos árbitros prohíben jugar a una niña musulmana por llevar manga larga

Un equipo de árbitros de una liga amateur de baloncesto en Portugal prohibió a Fátima Habib, una niña musulmana de 13 años, disputar el encuentro que enfrentaba a su equipo, el CB Tavira contra el Inmortal Basket Club, por llevar manga larga.

Según el argumento de los árbitros, la jugadora fue sancionada por "no exponer los brazos", algo que la reglamentación de la FIBA no justifica. De hecho, hace dos años, el máximo organismo internacional de baloncesto, legisló a favor de jugadoras musulmanas para que pudieran cubrir "cabeza, brazos y piernas". Por no mencionar que es habitual ver jugadores profesionales vestir calentadores o camisetas de manga larga que cubren sus brazos.

La jugadora terminó viendo el partido desde el banquillo para más tarde abandonarlo entre lágrimas, con dirección a los vestuarios.

Finalmente, el CB Tavira tiene planeado realizar una protesta en su próximo partido de liga, contra el ACD Ferragudo, en el que se pedirá que cualquier deportista pueda vestir como Fátima.