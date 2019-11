Rubén Alcaine, sobre la huelga: "Hay que ser conscientes de la realidad del fútbol femenino"

Salvo acuerdo de última hora, el fútbol femenino en España va a la huelga este fin de semana después de no haber llegado a un acuerdo con la patronal sobre el primer convenio colectivo de su historia. El gran desencuentro es, cómo no, económico: las jugadoras piden 16.000 euros de salario mínimo con una parcialidad máxima del 75%. La ACFF asegura que no pueden afrontar esos 12.000 euros de salario fijo para cada jugadora y su presidente, Rubén Alcaine, lo explica.

Me gustaría que explicara los motivos por los que los clubes creen que no es posible aceptar las condiciones de las jugadoras, esa parcialidad del 75%.

Yo creo que son evidentes, es la realidad económica del fútbol femenino. Nosotros querríamos darles lo que piden y mucho más pero hay que ser consecuentes y responsables con lo que somos capaces de asumir y no comprometernos a cantidades que aboquen a clubes a la desaparición en una o dos temporadas.

Las reivindicaciones de las jugadoras parecen justas.

Ellas dedican el 100% de una jornada laboral al fútbol. Por encima de nosotros solo está la ACB, la Primera división masculina y la Segunda. A nivel salarial en líneas generales estamos por encima de cualquier otra, del rugby, del balonmano, del waterpolo, del fútbol sala, del voleibol. Nos movemos en cifras con jugadoras de 40 mil euros, 50, 60 y hasta 80. Está muy bien reivindicar pero hay que ser consciente de la realidad que tenemos, de cómo hemos llegado hasta aquí, de quiénes son los primeros que han apostado para que esto se esté dando, que no han sido precisamente los sindicatos.

¿Por qué consideran insuficiente la oferta de la Federación de dar algo más de un millón de euros ? ¿Es pan para hoy y hambre para mañana?

Porque no está bien enfocada, la Federación no es un agente en la mesa de negociación, no porque lo digamos nosotros sino porque el Estado así lo entiende. Los sindicatos piden unas cantidades y nosotros tenemos que ser responsables de si podemos o no podemos asumirlas. Como no podemos asumir las cantidades que piden, hemos desbloqueado una situación que teníamos con Mediapro con unos compromisos adquiridos que nos permiten acogernos a un programa que antes no podíamos cuando nos lo ofrecieron en verano. Ahora sí que podemos acogernos a ese programa y recibir unos fondos que nos cambiaría el escenario. No vale con ‘como falta un millón y poco lo pongo y ya está’. Y aparte ese millón condiciona otros aspectos que no podemos aceptar, lo dijo Rubiales en el show que hizo el otro día. La Federación cuando hace esa oferta es que no está entendiendo el conflicto, lo que tiene que valorar es que ahora que los clubes pueden acogerse a la oferta para entrar en el programa, que siga firme y cuando nos acojamos podemos solucionar el conflicto del fútbol femenino. Nosotros no hablamos de un parche estamos hablando de solucionar una situación a largo plazo.

¿Puede explicar en qué consiste ese Plan Elite y por qué consideras clave que la ACFF entre en él?

Estamos hablando de un tema económico. Lleva consigo una serie de derechos audiovisuales que reportan entre otras cosas 500.000 euros por club en Primera y 6.000 en Segunda. Eso es lo principal, lo que nos generaría unos ingresos que nos daría un escenario distinto y sí podríamos asumir esos 16.000 euros con 75% de parcialidad.

Entonces la pelota está en el tejado de la Federación, entiendo.

Totalmente, depende ahora mismo de la Federación Española que podamos acogernos o no. Nosotros tenemos intención y voluntad de acogernos a ese programa y con esos ingresos podemos asumir lo que nos piden los sindicatos que ha motivado la convocatoria de huelga y se resolvería el conflicto, desde luego.

Cuando se solucione lo económico, ¿habrá problemas con otros derechos como bajas por maternidad o protocolos de acoso?.

Esos no serían problema.

El otro día me decían desde AFE que se nos llena la boca con el feminismo pero que a la hora de la verdad no se solucionan los problemas reales.

Sí, pero es que aquí no se habla de voluntades, se trata de dinero, las jugadoras no viven de voluntades sino de cobrar a final de mes.

¿Puede haber una solución de aquí al sábado?

Puede, puede haberla. La huelga le va a hacer mucho daño al fútbol femenino, nosotros no la hemos convocado, han sido ellas. No la queremos pero nosotros estamos poniendo toda la carne en el asador, pero cuando no puedes dar más, si ellas consideras que lo mejor es la huelga...

Entonces la única solución parece tenerla la Federación.

El Programa Élite. Adherirnos al Programa Élite y se soluciona.