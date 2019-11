De Sergio Ramos a Casillas, el mundo del fútbol se rinde a Villa por su retirada

ビジャ選手、素晴らしいキャリアをありがとうございました!👏

Thank you for an outstanding career, @Guaje7Villa! 👏

Gracias por tu inmensa carrera David Villa! 👏https://t.co/31VouQiKsM#GraciasVilla#visselkobe#ヴィッセル神戸pic.twitter.com/QISgpefJ8U