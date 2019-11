David Villa anuncia que cuelga las botas

David Villa colgará las botas al final de esta temporada. El exdelantero del FC Barcelona, Valencia o Sporting de Gijón, entre otros equipos, lo anunció este miércoles en una conferencia de prensa de su equipo, el Vissel Kobe.

Villa se emocionó al explicar el motivo que le llevó a convocar a los medios y agradeció el apoyo de su familia a lo largo de su carrera, ya que “sin ellos no lo hubiera conseguido".

Villa siempre tuvo claro que "quería dejar yo el fútbol y no que el fútbol me dejara a mi" y se ha dado cuenta de que es momento de colgar las botas: "Llevaba años pensándolo. Cuando pasas de cierta edad sabes que puede llegar en cualquier momento. He trabajado mi cabeza y con mi gente para ver que no era sencillo. Tu cuerpo no te avisa. Me encontraba con fuerzas y tras repasar la trayectoria, solo renovaba una temporada. Esta temporada me ha llegado más ese pensamiento dentro de decir que es el momento. Puedo poner en riesgo ese lema que me he impuesto y no es una decisión de un día ni de dos. Está muy consultado con la gente que me conoce y me quiere y la he tomado este año."

El delantero se mostró encantado de haber dado el salto al fútbol nipón de la mano de su excompañero en el Barça y la selección Andrés Iniesta: "Este mes y medio que nos queda me da mucha alegría poder acabar a tu lado".

Villa aún confía en ganar un último título como futbolista, ya que su equipo se mide al Shimizu el 21 de diciembre en semifinales de la Emperors Cup, cuya final se disputa el 2 de enero.

Sea cual sea el desenlace de su carrera futbolística, Villa se retirará con un palmarés espectacular, que incluye un Mundial y una Eurocopa con la selección, además de una Champions League, tres Ligas, un Mundialito de Clubes, tres Copas, tres Supercopas de España.

Además, cuenta con experiencias en el fútbol estadounidense, tras haber jugado en el New York City FC, y en el australiano, donde militó brevemente en el Melbourne City, y puede presumir de ser el máximo goleador de la historia de la Roja.