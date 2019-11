La felicidad galesa de Bale

Gareth Bale volvió a sonreír al entrenarse con la selección de Gales de cara a los compromisos internacionales de clasificación para la Euro 2020 contra Azerbaiyán y Hungría.

El atacante del Real Madrid trabajó con sus compañeros con total normalidad en la primera sesión programada por Ryan Giggs, a diferencia de lo que ocurre en su equipo.

En el conjunto blanco Bale se entrena al margen de sus compañeros por una lesión cuyo parte médico no ha sido facilitado por expresa prohibición del futbolista. De hecho, el galés no se viste de corto desde que se lesionara en el duelo de su selección contra Croacia.

La simple convocatoria de Gareth Bale para los partidos de Gales despertó el malestar de los aficionados y responsables del Madrid, aunque Zinedine Zidane ya advirtió que tanto Bale como James"no están disponibles, lesionados no están, no están disponibles para jugar, van a ir con la selección" y "luego tendrán cinco o seis días y se verá si están preparados para jugar o no”.

En cualquier caso, el giro que el futbolista ha dado tras concentrarse a las órdenes de Giggs está desatando una oleada de reacciones. Una de las más originales fue la que se vio en la portada de Marca, donde celebran un 'Milagro en Gales' por la repentina recuperación de Bale.