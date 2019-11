Nadal supera la prueba del saque para las Finales de la ATP

El balear, número uno del mundo desde el pasado lunes, peloteó durante una hora en la pista de entrenamientos principal del O2 con su compatriota Roberto Bautista, primer reserva de la competición; el de Manacor disputó y se adjudicó un set (7-6(5)) ante el castellonense, evidenciando que ya puede sacar con total normalidad tras lesionarse hace una semana en el Masters 1.000 de París.

"La progresión que queríamos era esta. Queríamos intentar hacer un entrenamiento como si fuese un partido para entrar el lunes en la pista con la confianza de que ha podido sacar bien. Y lo hemos conseguido. Hoy se ha acercado mucho a su 100% con el servicio", explicó su entrenador, Carlos Moyá.

El extenista mallorquín explicó que desde un primer momento la idea era ir a Londres y "jugar", a no ser que volviese "a recaer". "Confiábamos en unos plazos que se han cumplido todos, y en principio va a estar bien. Si no hubiésemos sacado ni ayer ni hoy quizás sí, pero hemos seguido un plan establecido, supervisado por su médico Ángel Ruiz Cotorro y su fisioterapeuta Rafael Maymò. Nos hemos apoyado mucho en ellos a la hora de tomar la decisión", subrayó.

"No poder sacar te afecta mentalmente un poco a todo tu juego, pero si saca como hoy no pasará nada. Ante Bautista era un test muy importante. Ha conseguido sacar normal y no tiene molestias en el abdominal. Cuantas más veces pueda hacer eso, antes se olvidará de la lesión. Al principio vas con miedo, teniendo mucho cuidado de proteger esa zona, pero si saca como hoy estará todo bien", continuó Moyá.

Nadal llegó a Londres el miércoles y estuvo entrenando sin sacar, aumentando poco a poco y sin forzar sus servicios. Ahora, buscará el único gran título que le resta en su palmarés, un torneo de 'maestros' en el que fue finalista en 2009 -cayó ante Roger Federer- y en 2013 -ante Novak Djokovic-.

El balear, que se estrena este lunes ante Zverev (7), está encuadrado en el Grupo Andre Agassi junto al alemán, el ruso Daniil Medvedev (4) y el griego Stefanos Tsitsipas (6); los dos últimos abrirán la primera jornada de la 'round robin' del grupo este lunes (15.00 horas).