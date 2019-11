Morientes desvela que conoció "a un jugador que no quería ir con la selección" pero mantiene su identidad en secreto

Fernando Morientes ha protagonizado una de las anécdotas de la jornada futbolística, al desvelar que conoció a un jugador que prefería no ir convocado con la selección, aunque después se negó a identificarlo.

El exdelantero argumentaba en el Tiempo de Juego de Cope que "no conozco a ningún jugador que no haya querido ir a la selección”, aunque rectificó sobre la marcha: "Bueno, sólo he conocido a uno, pero no voy a decir el nombre".

El manchego, que jugó en la selección a las órdenes de Javier Clemente, José Antonio Camacho, Iñaki Sáez y Luis Aragonés, fue preguntado sobre las circunstancias del jugador, si se negó a ir o si llegó a ser internacional, a lo que respondió: "Era un si me llaman voy, si no se hubiera notado mucho, hubiera salido en todos sitios".

Morientes, que descartó nombres como los de Guti o Mendieta, dio algunas pistas, a lo que se sumó el director del programa, Paco González, aunque finalmente mantuvo la incógnita.

Las pistas eran las siguientes: jugó con Morientes en un equipo español; no es entrenador ni comentarista; no tenía nada que ver con problemas con el seleccionador; y el nombre sorprenderá.